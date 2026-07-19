Adam Driver soll im "X-Men"-Reboot zu Magneto werden

Ist Adam Driver (42) der neue Magneto im MCU? Genau das behaupten aktuell gleich mehrere bekannte Insider aus der Marvel-Gerüchteküche. Die Scoop-Seite "MyTimeToShineHello" war nach eigenen Angaben die Erste, die berichtete, dass der Star Wars-Star für den kommenden "X-Men"-Reboot unter Regisseur Jake Schreier als Schurke besetzt wurde. Ihr Kollege "Apocalyptic Horseman", der auf Comic-Adaptionen spezialisiert ist, legte nach und bestätigte die Meldung mit den klaren Worten: "Er spielt Magneto!" Eine offizielle Bestätigung von Marvel oder Disney steht bislang jedoch aus.

Viele Fans tippen darauf, dass die Enthüllung auf der San Diego Comic-Con stattfinden wird, die Ende Juli ansteht – das Hall-H-Panel von Marvel in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli wäre der perfekte Rahmen für eine solche Ankündigung. Neben Adam als Magneto kursieren laut filmstarts.de weitere Gerüchte rund um die Besetzung des Reboots: Angeblich soll Patrick Wilson (53), bekannt als Bösewicht aus den Aquaman-Filmen, als Professor X im Gespräch sein. Außerdem sollen die Schauspielerin Inde Navarrette (25), die sich bereits mit Regisseur Jake Schreier getroffen haben soll, sowie "Monster"-Star Nicholas Alexander Chavez (26) für Rollen bei den X-Men gehandelt werden. Berichten zufolge sollen die Mutanten im Reboot in einem jungen Alter von Anfang bis Mitte 20 gezeigt werden.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre Adam nach Ian McKellen (87) und Michael Fassbender (49) der dritte große Schauspieler, der die Figur des Erik Lehnsherr auf der Kinoleinwand zum Leben erweckt. Es wäre außerdem nicht sein erster Berührungspunkt mit dem Marvel-Universum: Der Schauspieler galt lange als Top-Favorit für die Rolle des Reed Richards in "The Fantastic Four: First Steps", soll das Angebot laut Berichten jedoch abgelehnt haben. Die Rolle ging schließlich an Pedro Pascal (51). Das noch titellose "X-Men"-Reboot soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2028 in die Kinos kommen.

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Getty Images Adam Driver, Schauspieler

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"X-Men"-Filmposter aus dem Jahr 2000

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Getty Images Patrick Wilson, Schauspieler