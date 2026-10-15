Diese Briefe an ihren Harald rühren Königin Sonja zu Tränen

Königin Sonja von Norwegen (89) hat am Mittwoch das Nationalarchiv in Oslo besucht, um die berührenden Trauerbekundungen der Bevölkerung nach dem Tod ihres Ehemannes König Harald (†89) persönlich in Augenschein zu nehmen. Die unzähligen Briefe, Zeichnungen und Abschiedsgrüße, die Bürger nach der traurigen Nachricht auf dem Schlossplatz niedergelegt hatten, wurden nach dem Ende der öffentlichen Anteilnahme sorgfältig eingesammelt und konserviert. Bei ihrem Termin nahm sich die Monarchin laut VG viel Zeit, um die Schriftstücke und individuell gestalteten Motive aus nächster Nähe zu betrachten. Die Dokumente bilden nun ein bleibendes historisches Zeugnis für die tief verwurzelte Verbundenheit des gesamten Landes mit dem verstorbenen Staatsoberhaupt.

Für die Königin besitzt diese umfangreiche Sammlung im Archiv neben ihrer historischen Bedeutung vor allem eine tiefgreifende private Dimension. Jedes einzelne Schriftstück erinnert sie an die jahrzehntelange gemeinsame Zeit an der Spitze des norwegischen Königshauses und macht spürbar, welchen besonderen Platz der Monarch im Alltag der Menschen eingenommen hatte. Die dauerhafte Aufbewahrung der Exponate im Nationalarchiv garantiert, dass die große Dankbarkeit des Volkes gegenüber Harald nicht in Vergessenheit gerät. Auch künftige Generationen können dadurch nachvollziehen, was die Norweger in jenen Tagen vor dem Palast bewegte. So bleibt die Erinnerung an den geliebten Herrscher für alle Zeiten würdevoll erhalten.

Ihre eigene Liebesgeschichte gehört zu den bewegendsten Kapiteln des norwegischen Königshauses: Sonja Haraldsen und der damalige Kronprinz Harald mussten neun Jahre lang um ihre Beziehung kämpfen, da eine Ehe mit einer bürgerlichen Frau damals als standeswidrig galt. Erst als sich Harald fest entschlossen zeigte, an Sonjas Seite zu bleiben, gab König Olav V. nach, und das Paar gab sich 1968 im Dom zu Oslo das Ja-Wort. Mehr als fünf Jahrzehnte lang gingen die beiden daraufhin Seite an Seite durchs Leben, meisterten Höhen und Tiefen und prägten das Bild einer modernen, volksnahen Monarchie. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor: der frisch gekrönte König Haakon VIII. (53) und Prinzessin Märtha Louise (55).

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Getty Images Königin Sonja legt während der Trauerfeier in der Osloer Domkirche eine Rose auf den Sarg von König Harald V., 9. September 2026

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Getty Images Kronprinz Harald von Norwegen und Sonja Haraldsen nach der Verlobungsverkündung in Oslo, März 1968

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Getty Images Kronprinz Harald und Sonja Haraldsen winken nach ihrer Trauung am 29. August 1968 vor dem Osloer Dom