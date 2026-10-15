Emotional: Giovanni Zarrella rührt Bruder Stefano zu Tränen

Stefano Zarrella (35) hat sich für den guten Zweck eine Mammutaufgabe vorgenommen: Rund 1.000 Kilometer will der Social-Media-Star und Kochbuchautor zu Fuß zurücklegen – von Baden-Württemberg bis nach Rom, inklusive Alpenüberquerung. Am Startpunkt an der Burg Hohenzollern in Hechingen wartete eine Überraschung auf ihn. Sein Bruder Giovanni Zarrella (48) und der gemeinsame Vater warteten unangekündigt auf ihn, um ihm vor dem Aufbruch persönlich Mut zuzusprechen. Als Begleiter für die lange Strecke hatte der Sänger seinem Bruder außerdem ein Geschenk mitgebracht: eine Kreuzkette, die Stefano auf seinem Weg schützen soll. Die Geste und die Worte seines Bruders gingen dem Influencer sichtbar nahe – noch vor dem ersten Kilometer standen ihm die Tränen in den Augen. Festgehalten wurde der bewegende Moment in einem Video, das Stefano anschließend auf Instagram veröffentlichte.

Bei der Übergabe der Kette fand Giovanni deutliche Worte: "Wenn der dich begleitet, dann kann dir nichts passieren. Auf all deinen Wegen. Das ist der liebe Herrgott", sagte er in dem Clip zu seinem Bruder. Auch der Startort bedeutet den beiden offenbar viel. "Unsere Kindheit, unsere Jugend – alles ist hier", erklärte der Musiker. Stefano selbst kommentierte die Aufnahmen im Netz mit den Zeilen: "Ein Moment, den ich nie vergessen werde." Über den Zuspruch seines Bruders hielt er außerdem fest: "Mein Bruder Giovanni hat heute Worte gefunden, die mich mitten ins Herz getroffen haben." Bei seinem Aufbruch ist der Koch nicht allein: Rund 500 Menschen begleiten ihn beim Auftakt. Danach führt ihn die Route über den Bodensee und durch die Alpen immer weiter in Richtung Süden. Damit Stefano sein Ziel Rom erreichen kann, muss er täglich mehr als 30 Kilometer bewältigen.

Dass die Reise ausgerechnet an der Burg Hohenzollern begann, hat für Stefano einen persönlichen Hintergrund. Das Bauwerk liegt in seiner Heimatregion und verknüpft den Beginn des Laufs mit seiner Familie und seiner Kindheit. "Ich starte dort, wo für mich vieles begonnen hat – in meiner Heimat, bei meiner Familie, bei meinen Wurzeln", erklärte er gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. Der Besuch von Giovanni und seinem Vater unterstrich diesen Gedanken direkt vor der körperlichen Herausforderung. Einfach wird das Vorhaben für den Social-Media-Star nicht: Schon während der Vorbereitung hatte er mit einer Verletzung zu kämpfen. Trotzdem nimmt er nun die rund 1.000 Kilometer lange Strecke in Angriff.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefano Zarrella und Giovanni Zarrella im September 2024

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall: Stefano Zarrella in Berlin

Anzeige Anzeige

Podimo Stefano und Giovanni Zarrella

Anzeige