Bärbel Schäfer gedenkt Bruder 13 Jahre nach seinem Tod

Bärbel Schäfer (62) nutzt den heutigen Tag, um an eine Person zu erinnern, die ihr sehr am Herzen liegt: ihren verstorbenen Bruder Martin. Vor genau 13 Jahren verunglückte er im Alter von 46 Jahren bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Auf Instagram teilt die Moderatorin nun ein gemeinsames Foto der Geschwister. Darauf lächeln die beiden und legen ihre Köpfe aneinander. Dazu findet die 62-Jährige bewegende Worte: "Ein weiteres Jahr ohne dich, lieber Martin. Wir leben, struggeln, lachen, zögern, weinen und wachsen in die Tage und Monate hinein. Du fehlst uns dabei. Immer."

Unter dem emotionalen Beitrag melden sich zahlreiche Follower zu Wort und sprechen Bärbel ihr Mitgefühl aus. Auch mehrere prominente Weggefährten zeigen Anteilnahme: Frauke Ludowig (62) und Ralph Morgenstern hinterlassen in der Kommentarspalte jeweils Herzen. Moderatorin Katherina te Uhle wendet sich mit persönlichen Zeilen an ihre Kollegin und schreibt bei Instagram: "Sei umarmt, liebe Bärbel! Liebe geht raus!" Damit wird deutlich, wie viele Menschen die öffentliche Erinnerung an ihren Bruder berührt. Bärbel selbst geht unter dem Beitrag nicht weiter auf das Unglück ein, sondern lässt vor allem das Bild und ihre wenigen emotionalen Zeilen sprechen.

Bereits 2024 erinnerte Bärbel in einem Gespräch mit Gala daran, wie sie von dem Unfall und dem Tod ihres Bruders erfahren hatte. "Er war eine Verkehrsmeldung, und bei mir stand nachts die Polizei mit einem Psychologen vor der Tür und hat mich aus dem Bett geklingelt", erzählte sie damals. Seitdem lösen Einsätze von Rettungssanitätern auf der Autobahn bei ihr immer wieder Erinnerungen an jene Nacht aus – und an den Kampf der Helfer um Menschenleben. Die Trauer um ihren Bruder, die sie seitdem verspüre, gehe nicht mehr weg, erzählte sie im selben Interview. Sie sagte: "Ich habe ja nicht nur meinen Bruder verloren, sondern auch meinen beruflichen Partner, meinen Mitbewohner, meinen besten Freund."

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Imago Bärbel Schäfer in der NDR Talk Show, Januar 2026

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Getty Images Bärbel Schäfer, 2008

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