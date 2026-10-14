"Tut das weh": Tom kritisiert Bill Kaulitz' Shopping-Sucht

Bill Kaulitz (37) steckt mitten in den Vorbereitungen für die bevorstehende Europatour von Tokio Hotel. Dabei scheint der Sänger vor allem bei der Auswahl seiner Bühnenoutfits keine Kosten zu scheuen. Bei einem einzigen Shoppingtrip soll der Musiker gleich 18 Taschen gekauft haben. Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) kann mit dieser ausgeprägten Kauflust allerdings wenig anfangen. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprach der Gitarrist nun darüber, wie unterschiedlich die beiden Brüder mit ihrem Geld umgehen. Während Bill offenbar große Freude daran hat, ausgiebig shoppen zu gehen, bereiten Tom hohe Ausgaben eher Unbehagen. "Mir tut das weh, so viel Geld auszugeben", gestand er in der aktuellen Folge. Für ihn ist ein Einkaufsbummel deshalb keineswegs mit demselben Vergnügen verbunden wie für seinen modebegeisterten Bruder.

Tom selbst gehe nur selten einkaufen und könne viele Anschaffungen seines Zwillings nicht nachvollziehen. Schließlich würden seiner Meinung nach zahlreiche Dinge irgendwann ohnehin im Müll landen. Bill hingegen genießt es offenbar, sich beim Shoppen richtig auszutoben. Für ihn sei ein erfolgreicher Einkaufsbummel erst dann perfekt, wenn das Auto anschließend bis oben hin mit Einkaufstüten gefüllt ist. Seine Leidenschaft für neue Kleidung und Accessoires rechtfertigte der Sänger im Podcast vor allem mit den Anforderungen seines Berufs. "Das ist auch mein Beruf. Ich muss gewisse Dinge haben, um arbeiten zu können", erklärte er. Doch Tom ließ dieses Argument nicht gelten und erinnerte seinen Bruder an dessen jüngste Einkaufstour. "Nee, du hast gestern 18 Taschen gekauft", entgegnete er trocken. Bills Shoppingverhalten sorgt mittlerweile sogar während der Tourproben für Gesprächsstoff. Dort werde der Musiker von anderen Beteiligten bereits wegen seiner zahlreichen Einkäufe aufgezogen.

Während Bill seine Ausgaben vor allem mit seiner Begeisterung für Mode und seinem Bühnenjob begründet, legt Tom größeren Wert auf einen bewussten Umgang mit Geld und Konsum. Dass sich über die Jahre eine beachtliche Menge an Kleidung angesammelt hat, scheint allerdings auch Bill vor Herausforderungen zu stellen. Sobald sein Kleiderschrank keinen Platz mehr bietet, werden zahlreiche Stücke eingelagert oder in ein Archiv aufgenommen. Für die nicht mehr benötigten Outfits haben die Zwillinge inzwischen sogar eine mögliche Geschäftsidee entwickelt. Ähnlich wie die Kardashians könnten sie ihre Kleidung künftig über eine eigene Plattform an Fans weiterverkaufen – beispielsweise unter dem Namen "Kaulitz Closet". Tom brachte außerdem die Möglichkeit ins Spiel, die Erlöse für wohltätige Zwecke zu spenden. Ganz neu ist der Weiterverkauf von Bills Garderobe allerdings nicht: Wie der Sänger verriet, bietet sein Assistent bereits einzelne Kleidungsstücke weitgehend anonym auf einer Plattform an. Ob daraus tatsächlich ein gemeinsames Projekt der Brüder entsteht, steht derzeit noch nicht fest.

Anzeige Anzeige

Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026