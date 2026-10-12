So verlief Aufeinandertreffen von Bill Kaulitz und Ex Marc

Bei Knossis (40) Hochzeit im Juli 2026 trafen zwei Gäste aufeinander, deren Wiedersehen im Vorfeld für Gesprächsstoff gesorgt hatte: Bill Kaulitz (37) und sein Ex-Partner Marc Eggers (40). Die Beziehung des Tokio Hotel-Sängers und des Realitystars war Ende 2024 unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit und offenbar nicht gerade harmonisch zu Ende gegangen. Doch wer bei der Feier von Knossi und seiner Frau Lia mit unangenehmen Szenen gerechnet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Von Spannungen zwischen den beiden ehemaligen Partnern war nichts zu bemerken. Das Brautpaar selbst hatte sich wegen der gemeinsamen Einladung ohnehin keine großen Gedanken gemacht. "Wir wussten, das sind Marc und Bill. Die sind absolut professionell", erklärte Knossi gegenüber RTL. Seine Einschätzung sollte sich bestätigen: Die beiden Ex-Partner verhielten sich unauffällig und die Hochzeit verlief ohne öffentlich wahrnehmbares Drama.

Für Knossi und Lia stand von Anfang an fest, dass sowohl Bill als auch Marc bei ihrer Hochzeit dabei sein sollten. Schließlich ist der Moderator nach eigenen Angaben mit beiden weiterhin eng befreundet und sah auch nach deren Trennung keinen Grund, sich für eine Seite zu entscheiden. "Wir kennen die Thematik ja, wir sind mit beiden sehr gut befreundet. Sowas passiert halt mal, dann sind Leute in einer Beziehung, trennen sich, aber wir sind trotzdem natürlich mit beiden sehr gut befreundet", erklärte er. Dass das Wiedersehen der Ex-Partner die Feier überschatten könnte, befürchtete das Brautpaar deshalb nicht. Knossi vertraute darauf, dass beide den besonderen Anlass respektieren würden. "Die wissen bei der Hochzeit, dass es um uns geht, und da waren überhaupt nie Bedenken oder Sorgen", betonte er.

Ob Bill und Marc inzwischen wieder ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, lässt sich aus ihrem entspannten Wiedersehen allerdings nicht ableiten. Auch über einen möglichen Kontakt abseits gemeinsamer Veranstaltungen ist nichts bekannt. Nach der Trennung Ende 2024 hatte Bill offen über seinen Liebeskummer gesprochen, während Marc die frühere Beziehung bis heute öffentlich nicht kommentierte. Bill machte anschließend vor allem durch sein öffentliches Hin und Her mit Jannik Kontalis (30) Schlagzeilen. Zuletzt wurde der Musiker außerdem mit einem neuen Mann in Verbindung gebracht. Ob sich daraus etwas Ernstes entwickelt hat, ist jedoch unklar. Auch über Marcs Liebesleben gibt es kaum Neuigkeiten: Der Realitystar gilt offiziell als Single, hat sich zu seinem aktuellen Beziehungsstatus aber nicht näher geäußert.

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Getty Images, ActionPress Bill Kaulitz und Marc Eggers

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Imago Knossi beim ZDF Fernsehgarten am 14.07.2024 in Mainz

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz auf der Bühne des Nina-Chuba Konzerts in Hamburg

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