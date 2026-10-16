Dasselbe Ex-Management wie Kim: Sorgen sich Lisa und Furkan?

Lisa Marie Akkaya (25) und ihr Mann Furkan Akkaya (25) waren einst bei demselben Management unter Vertrag wie Kim Virginia Grey (31) – und genau das sorgt derzeit für viel Gesprächsstoff. Denn Kims Ex-Manager hat bereits ein Abrechnungsvideo über die Reality-TV-Bekanntheit veröffentlicht. Ob das Paar nun fürchtet, dass auch über die eigene Person Interna ausgeplaudert werden könnten, verrieten die beiden bei der Premiere von Der Promihof im Promiflash-Interview. Dort gaben sich Lisa und Furkan betont gelassen. Aus ihrer Sicht gibt es schlicht nichts, was ans Licht kommen könnte. Große Unwahrheiten, mit denen sie gezielt Aufmerksamkeit oder Klicks erzeugt hätten, gebe es demnach nicht. Genau deshalb sieht die Influencerin auch keinen Stoff für eine Enthüllung über ihre Beziehung oder ihr öffentliches Auftreten.

Lisa ging im Gespräch sogar noch einen Schritt weiter und forderte ihren Ex-Manager ausdrücklich dazu auf, loszulegen. "Hiermit eine offizielle Einladung. Macht es ruhig, weil es wirklich nichts gibt. Wir haben nie irgendwelche fetten Lügen für Klicks oder sonst irgendwas ausgenutzt. Wir nehmen unsere Follower ehrlich in unseren Alltag mit", erklärte sie gegenüber Promiflash. Und weiter: "Wir haben gezeigt, was bei uns im Leben passiert ist – und über uns gibt's halt nichts auszupacken." Auch vor einer möglichen Abrechnung durch Kim hat die Influencerin keine Angst – obwohl ihr Name auf einer vom Ex-Manager veröffentlichten Liste stand. Trotzdem richtete die Reality-TV-Bekanntheit eine klare Botschaft an Kim: "Und Kim soll da gerne ihre Show machen und ihr Statement verkaufen. Ja, mein Gott. Was will sie mir sagen? Was will sie mir sagen? Dann soll sie es mir ins Gesicht sagen." Lisa und Furkan äußerten zudem Zweifel daran, dass Kim tatsächlich noch ein eigenes Abrechnungsvideo veröffentlichen wird.

Vor einer Woche wurde dann bekannt, warum Kims früherer Manager überhaupt so offen gegen die Realitystars austeilt. In einem kostenpflichtigen Video auf der Website Mebasabrechnung.de erklärte er, er spreche ausnahmsweise öffentlich über Kim und Nikola wegen "Aufklärung, Gerechtigkeit und der Wahrheit". Er schilderte, dass seine Frau nach der Geburt ihres jüngsten Kindes länger im Krankenhaus bleiben musste und später sogar zweimal erneut in die Klinik kam. Kim und Nikola sollen über die Komplikationen informiert gewesen sein, aber dennoch weiter Druck gemacht haben. Der Ex-Manager sagte, er habe in dieser Ausnahmesituation versucht, Familie und Arbeit parallel zu stemmen. Besonders heftig: Der Unternehmer behauptete, Nikola habe sogar am Tag der Geburt private Dokumente verlangt, und zitierte eine angebliche Nachricht mit den Worten: "Ich bräuchte noch Unterlagen. Die bräuchte ich so schnell wie möglich. Ich will ja nicht stören, aber ich brauche die so schnell wie möglich. Das ist super, super wichtig. Es ist sehr dringend."

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Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Premierenfeier von RTLZWEI "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung