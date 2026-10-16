Verliebt: König Felipe erlebt süßen Moment mit Schulkind

Bei einem offiziellen Auftritt in der spanischen Exklave Ceuta sorgte eine unerwartete Begegnung für Begeisterung bei König Felipe (58). Zusammen mit Königin Letizia (54) besuchte der Monarch am Dienstag die Grundschule Vicente Aleixandre und suchte dort den direkten Austausch mit den Schülern. Ein vom Journalisten José Moreno auf X veröffentlichter Clip zeigt, wie der König einen kleinen Jungen fragte, was ihm an der Schule am besten gefalle. Statt ein Fach wie Mathe oder Sport zu nennen, deutete der Grundschüler kurzerhand auf ein Mädchen am Tisch gegenüber und antwortete schlichtweg: "Sie!" Der verblüffte Monarch brach sofort in herzliches Lachen aus und rief gerührt: "Sehr gut!"

König Felipe, der erst kürzlich die Macrons bei sich empfing, nutzte den spontanen Moment sogleich für eine humorvolle Nachfrage bei dem Mädchen. Schmunzelnd erkundigte sich der zweifache Vater bei der kleinen Schülerin: "Hast du gehört, was er gerade zu dir gesagt hat?" Das Mädchen schaute verlegen, lächelte und bestätigte in dem Video knapp mit "Ja!", dass sie die charmante Liebeserklärung mitbekommen hatte. Die witzige Szene trug sich während eines Rundgangs durch mehrere Klassenräume zu. Felipe und Letizia nahmen sich ausgiebig Zeit für Gespräche und ließen sich verschiedene aktuelle Schulprojekte von den sichtlich aufgeregten Kindern präsentieren.

An der Vicente-Aleixandre-Grundschule werden nach Angaben des Königshauses auf Instagram über 140 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren unterrichtet. Die Einrichtung befindet sich im Stadtteil Manzanera in Ceuta, einer spanischen Exklave an der nordafrikanischen Küste mit direkter Grenze zu Marokko. Das Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Religionen steht dort im Mittelpunkt des Schulalltags. Im Rahmen ihres Besuchs informierte sich das Königspaar zudem über das MUS-E-Projekt, das Kunst in den Unterricht integriert und den Zusammenhalt stärken soll. Der Termin war Teil der royalen Dienstreise zu regionalen Bildungs- und Sozialinitiativen in ganz Spanien.

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Getty Images König Felipe VI. und Königin Letizia beim Grundschulbesuch im Oktober 2026

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Imago Prinzessin Leonor und König Felipe VI. beim Formel‑1‑Grand Prix von Spanien in Madrid

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Getty Images König Felipe, spanischer Regent