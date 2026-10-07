Nachtragend? Deswegen meidet Iris Katzenberger Ex-Partner

Wenn eine Beziehung vorbei ist, dann ist sie das für Iris Katzenberger (59) auch wirklich. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Follower von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, warum sie mit ihren Verflossenen eigentlich nie befreundet bleibe. Die Antwort fiel kurz und unmissverständlich aus. "Ich habe einfach nicht das Bedürfnis nach einer Freundschaft nach einer Beziehung", schrieb Iris ihrer Community. Ein freundschaftliches Verhältnis zu früheren Partnern strebt sie demnach gar nicht erst an. Hinter dieser Haltung stecken offenbar schmerzhafte Erfahrungen aus vergangenen Partnerschaften. Ein Großteil ihrer Verflossenen habe sie so sehr enttäuscht, dass sie bis heute daran zurückdenke. Statt nach einer Trennung auf ein freundschaftliches Verhältnis zu setzen, hält die TV-Bekanntheit deshalb lieber Abstand. Ihre Antwort macht zugleich deutlich, dass sie keine allgemeine Regel für den Umgang mit einem Ex-Partner aufstellen möchte, sondern lediglich ihre ganz persönliche Haltung zu dem Thema schildert.

Dass andere Menschen das anders handhaben, will Iris dabei niemandem absprechen. "Das kann jeder machen, wie er will – fast jeder hat mich sehr verletzt, und ich vergesse so was nicht!", stellte sie im Netz klar. Für sie selbst sind Freundschaften mit Ex-Partnern damit vom Tisch – eine ganz persönliche Entscheidung, die sie offen kommuniziert. Erfahrungen in Sachen Liebe hat die Reality-TV-Bekanntheit reichlich gesammelt: Sie war im Laufe ihres Lebens mehrfach verheiratet und führte darüber hinaus mehrere feste Beziehungen. Einige ihrer Trennungen wurden von öffentlichen Auseinandersetzungen begleitet. Zuletzt ging ihre Partnerschaft mit Stefan Braun in die Brüche. Nach einer ersten Trennungsphase im Frühjahr 2026 folgte im Spätsommer desselben Jahres das endgültige Liebes-Aus. Anschließend lieferten sich Iris und Stefan öffentlich einen Zoff. Ihre jetzigen Aussagen passen damit zu dem Umgang, den sie bereits nach dieser Trennung zeigte: Statt einer engen Verbindung setzt die Reality-TV-Darstellerin auf eine deutliche Abgrenzung von ihrem ehemaligen Partner.

Auch bei ihrem Ex Stefan hält Iris inzwischen konsequent Abstand. Kontakt gebe es nach ihren eigenen Angaben nur noch in Ausnahmefällen – etwa dann, wenn seine Post versehentlich bei ihr im Briefkasten landet. Ansonsten gehen sich die beiden aus dem Weg. Allein ist die Influencerin nach dem Beziehungsende allerdings nicht geblieben: Sie hat mittlerweile einen neuen Partner an ihrer Seite. Aus ihren früheren Beziehungen stammen zudem ihre drei Kinder. Jennifer Frankhauser (34) ging aus Iris' inzwischen geschiedener Ehe mit Andreas Frankhauser hervor, der 2017 verstarb. Tobias Katzenberger und Daniela Katzenberger (40) stammen aus ihrer Ehe mit Jürgen Katzenberger. Diese Verbindung wurde 1990 geschieden. Von Peter Klein (59) ist Iris seit dem 26. November 2024 offiziell und rechtskräftig geschieden.

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Imago Iris Klein bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, Mai 2026

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Imago Iris Katzenberger und Stefan Braun bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig, Aachen, 26.02.2026

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Imago Peter Klein und Iris Katzenberger im Jahr 2013