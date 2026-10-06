Neue Liebe: Hat Iris Katzenberger noch Kontakt zu Ex Stefan?

Iris Katzenberger (59) hat die Liebe wieder für sich entdeckt: Nach dem Aus ihrer Beziehung mit Stefan Braun ist die Reality-TV-Bekanntheit inzwischen wieder vergeben. Doch wie steht es um das Verhältnis zu ihrem Ex? Ein neugieriger Fan wollte es in einer Instagram-Fragerunde genau wissen und erkundigte sich, ob die beiden noch Kontakt haben. Iris machte daraufhin deutlich, dass ihr Austausch mit Stefan inzwischen einen ziemlich pragmatischen Grund hat. "Wir schreiben ab und zu, wenn seine Post wieder aus Versehen bei mir landet, aber ansonsten gehen wir uns aus dem Weg", stellte sie in ihrer Story klar. Abgesehen von Nachrichten wegen fehlgeleiteter Briefe haben die beiden demnach wenig miteinander zu tun.

Damit war die Fragerunde für Iris allerdings noch nicht beendet. Ein weiterer Nutzer wollte wissen, warum sie nach einer Trennung grundsätzlich keine Freundschaft mit ihren früheren Partnern pflege. Auch darauf fand die Influencerin klare Worte: "Ich habe einfach nicht das Bedürfnis nach einer Freundschaft nach einer Beziehung? Kann jeder machen wie er will und fast jeder hat mich sehr verletzt und ich vergesse sowas nicht!", schrieb sie auf Instagram. Iris macht damit deutlich, dass sie anderen ihren Umgang mit Ex-Partnern nicht vorschreiben möchte. Für sie selbst sieht es jedoch anders aus: Die Erfahrungen aus ihren vergangenen Beziehungen scheinen für sie ein Grund zu sein, nach einer Trennung einen klaren Schlussstrich zu ziehen und den Kontakt auf das Nötigste zu beschränken.

Über ihre neue Beziehung hält sich Iris dagegen deutlich bedeckter. Bekannt ist bislang lediglich, dass ihr neuer Partner 22 Jahre jünger ist als sie – wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät die Dreifachmama nicht. Erst vor wenigen Wochen hatte sie ihre neue Liebe auf Instagram öffentlich gemacht. Für Spekulationen sorgte kurz darauf die Löschung des einzigen gemeinsamen Pärchenfotos von ihrem Profil. Viele Fans vermuteten deshalb bereits ein erneutes Beziehungs-Aus. Iris selbst hielt sich damals jedoch bewusst zurück und erklärte lediglich, dass sie ihr neues Glück so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Weitere Details über ihren Freund gab sie seitdem nicht preis.

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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Imago Iris Klein bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, Mai 2026

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IMAGO / Future Image Iris Katzenberger und Stefan Braun, Januar 2026