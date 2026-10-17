Céline Dions Kleid macht Frauke Ludowig zum Hingucker

Großer Auftritt für Frauke Ludowig (62): Bei der 25. "Tribute to Bambi"-Gala am Donnerstagabend vor der Fotografiska in Berlin stahl die Moderatorin so manchem Gast die Show. Sie führte durch den Charityabend und entschied sich dafür für eine voluminöse schwarze Robe des Designers Kilian Kerner (47) – mit zahlreichen Raffungen und einer langen Schleppe. Doch das eigentliche Highlight war nicht der Schnitt, sondern die Geschichte hinter dem Kleid: Es handelte sich um genau jenes Original, das zuvor schon Céline Dion (58) getragen hatte. Die Sängerin präsentierte die Robe zur Ankündigung ihrer aktuellen Konzerte in Paris. Auf Instagram zeigte Frauke ihren außergewöhnlichen Auftritt auch in einem Video und ließ ihre Follower an dem besonderen Moment teilhaben. Dabei machte sie deutlich, wie viel es ihr bedeutete, für die Jubiläumsausgabe in der Robe der berühmten Sängerin auf der Bühne zu stehen.

Zu der dramatischen Robe kombinierte die Moderatorin eine Hochsteckfrisur und silbernen Lidschatten. Dazu trug sie ein funkelndes Armband und eine dezente Kette. Auf dem roten Teppich kam außerdem eine schwarze Handtasche zum Einsatz. In ihrem Social-Media-Beitrag schwärmte sie von dem Leihstück: "Und ich kann es kaum glauben, meine heutige Robe ist das Originalkleid von Céline Dion, das sie zur Ankündigung ihrer Konzerte in Paris getragen hat", schrieb die Moderatorin dort. Außerdem bedankte sie sich bei Designer Kilian Kerner und ihrem Stylisten, die den besonderen Auftritt möglich gemacht hatten. Dauerhaft in ihren Kleiderschrank einziehen wird das Kleid allerdings nicht. Wie Kilian gegenüber Bunte bestätigte, soll das Original für einen guten Zweck versteigert werden.

Auch die Moderation selbst hatte für Frauke eine persönliche Komponente. Bereits bei der allerersten Ausgabe von "Tribute to Bambi" führte sie durch den Abend – dass sie nun auch die 25. Auflage moderieren durfte, bezeichnete sie auf Instagram als Ehre. Céline trug das Kleid derweil zu ihrem Bühnencomeback: Seit dem 12. September gibt die Sängerin Konzerte in der Plenitude Arena im Pariser Vorort Nanterre. Die aktuelle Reihe läuft bis zum 17. Oktober, im Mai 2027 sollen zehn weitere Shows folgen. Die Musikerin hatte ihre Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom 2022 öffentlich gemacht und sich nach ihrem letzten vollständigen Konzert im März 2020 weitgehend von der Bühne zurückgezogen. Vor der neuen Konzertserie war sie lediglich bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 sowie bei einer Modenschau von Elie Saab im November desselben Jahres aufgetreten.

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Getty Images Frauke Ludowig beim Tribute to Bambi 2026 im Fotografiska Berlin

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week in Paris

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Getty Images Frauke Ludowig und Kilian Kerner bei der Tribute to Bambi Gala 2026 in der Fotografiska Berlin