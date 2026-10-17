Uschi Glas vor Frauenknastbesuch um den Schlaf gebracht

Uschi Glas (82) hat am Mittwochnachmittag zum ersten Mal in ihrem Leben ein Frauengefängnis von innen gesehen - doch nicht als Insassin. Die Schauspielerin besuchte lediglich die Justizvollzugsanstalt Aichach in Bayern, die lange als größte Haftanstalt für Frauen in Deutschland galt. Grund für ihren Aufenthalt in Aichach war eigentlich ihr Auftritt als Stargast des 12. Filmfestivals. Wie sie der Bild erzählte, lagen vor dem Termin im Gefängnis ihre Nerven blank: "Ich hatte schon eine schlaflose Nacht." Vor der Begegnung mit den Inhaftierten habe sie großen Respekt gehabt. Vor allem fragte sie sich, wie die Frauen ihr wohl begegnen würden und ob überhaupt ein natürlicher Austausch entstehen könne. Doch die Sorge war unbegründet: Rund 60 Insassinnen empfingen die Schauspielerin mit Applaus und sichtlicher Freude.

Im Vorführraum der JVA schauten sich die Insassinnen gemeinsam mit ihrem prominenten Gast ihre Krimikomödie "Wir vier und der Enkeltrick" an. Während des Besuchs rückte die Handlung allerdings schnell in den Hintergrund - die Frauen interessierten sich vor allem für das persönliche Gespräch mit der Schauspielerin. Für viele der jüngeren Insassinnen ist Uschi vor allem aus der Kinotrilogie Fack ju Göhte bekannt, in der sie die strenge Lehrerin Ingrid Leimbach-Knorr verkörperte. Als es um ihren Beruf und den Alltag am Set ging, hatte sie einen klaren Rat parat. "Pünktlichkeit und Disziplin sind das A und O. Texte lernen, bis man sie im Schlaf beherrscht, das beherzige ich bis heute", erklärte die Darstellerin.

Aus dem Gefängnis kommt Uschi mit einem positiven Gesamtbild: "Ich wollte die Atmosphäre spüren und bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Ohne Vorurteile - ganz auf Augenhöhe", schilderte sie im Gespräch. Ein Wiedersehen in Aichach schloss die Schauspielerin dabei keineswegs aus - im Gegenteil: "Wenn hier nach meinem Besuch eine Theatergruppe gegründet wird, bin ich bei der Premiere sofort dabei. Das schaue ich mir an", versprach sie den Frauen. Und auch Uschi denkt nicht ans Aufhören mit der Schauspielerei. Schon Anfang des Jahres hatte sie in der ORF-Talkshow "Stöckl" klargemacht, dass Ruhestand für sie kein Thema ist. "Ich freue mich, wenn ich aufwache und aus dem Bett springen darf", sagte sie damals in Wien. Und beim Thema Älterwerden nahm sie ebenfalls kein Blatt vor den Mund.

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Imago Uschi Glas bei der Wiederaufführung von "Zur Sache, Schätzchen" im Kino Filmkunst 66 in Berlin, 09.10.2013

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Getty Images Uschi Glas bei der "Fack ju Göhte 3"-Premiere in München im Oktober 2017

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Constantin Film/Courtesy Everett Collection/ Action Press Das Plakat zu "Fack ju Göhte"