Collin Gosselin sagt, Kates Liebe war nur für die Kamera

Collin Gosselin erhebt in seinen Memoiren "In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood" erneut schwere Vorwürfe gegen seine Mutter Kate Gosselin (51). Der ehemalige Kinderstar behauptet, dass die liebevollen Momente zwischen ihm und seiner Mutter in der Realityshow "Jon & Kate Plus 8" lediglich für die Kameras inszeniert gewesen seien. Abseits der Dreharbeiten habe er diese Zuneigung nach eigener Darstellung nicht erfahren. "Die glücklichsten Erinnerungen, die ich mit meiner Mutter habe, sind kleine Momente, die sie vor der Kamera inszeniert hat", erklärte Collin gegenüber Us Weekly. Als Beispiel erinnerte er sich an eine Szene zwischen Heuballen, in der Kate ihn herzlich umarmte und sich darüber freute, ihn glücklich zu sehen. Heute interpretiert er die Situation allerdings anders: Die Zuneigung seiner Mutter habe seiner Ansicht nach vor allem damit zusammengehangen, dass er bei den Dreharbeiten mitspielte.

"Sie hält meinen Kopf, umarmt mich und ist einfach so lieb zu mir. Hinter der Kamera gab es das nie. Es war immer vor der Kamera. Und genau dieser Moment war ihre Art zu sagen: 'Ich liebe es, wenn du für die Kameras performst'", schilderte Collin im Interview. In seinen Memoiren wirft er Kate darüber hinaus körperliche und emotionale Misshandlung vor. Diese soll sich seiner Darstellung nach verschlimmert haben, als er sich zunehmend weigerte, weiterhin für die Familiensendung vor der Kamera zu stehen. Zu den konkreten Anschuldigungen aus dem Buch hat sich Kate bislang nicht öffentlich geäußert. Frühere Vorwürfe wegen Misshandlung, Vernachlässigung und anderen Fehlverhaltens hatte sie jedoch stets zurückgewiesen. Im Alter von zwölf Jahren wurde Collin wegen angeblicher Verhaltensauffälligkeiten in das Fairmount Behavioral Health System in Philadelphia eingewiesen. Später erhielt sein Vater Jon Gosselin das Sorgerecht für ihn und seine Schwester Hannah, während die übrigen Geschwister bei ihrer Mutter blieben.

Schon vor der Veröffentlichung seiner Memoiren hatte Collin öffentlich Kritik am Verhalten seiner Mutter geübt. So teilte er einen älteren Ausschnitt aus "Jon & Kate Plus 8", in dem seine Schwester Mady verzweifelt nach Wasser fragte, während Kate selbst aus einer Flasche trank, ihrer Tochter jedoch nichts zu trinken gab. Für Collin war die Szene ein Beispiel dafür, wie seine Mutter damals mit ihren Kindern umgegangen sei. Bis heute ist das Verhältnis innerhalb der Familie offenbar stark belastet. Besonders die Entfremdung von seinen Geschwistern macht dem 22-Jährigen zu schaffen. "Es ist, als würde ich sie nicht kennen. Ich weiß nicht, was sie mögen. Ich weiß nicht, wofür sie sich heutzutage interessieren, was ihre Hobbys sind und was sie in ihrer Freizeit machen", erklärte er gegenüber Us Weekly. Er wünsche sich, all diese alltäglichen Dinge über seine Geschwister zu erfahren. Kate und Jon hatten sich 2009 nach zehn Ehejahren scheiden lassen. Gemeinsam haben sie acht Kinder: die Zwillinge Mady und Cara sowie die Sechslinge Collin, Joel, Aaden, Hannah, Alexis und Leah.

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Collage: Instagram / collingosselin1, Getty Images Collage: Collin und Kate Gosselin

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Imago Colin Gosselin nach den Schlagzeilen um Kate Gosselin, 26. September 2025

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Getty Images Kate Gosselin

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