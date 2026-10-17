Journey-Drummer Deen Castronovo ist nach Notfall zurück

Journey-Drummer Deen Castronovo ist nur zwei Tage nach seinem medizinischen Notfall auf die Bühne zurückgekehrt. Am Samstag, dem 10. Oktober, spielte der Musiker mit seiner Band in San Antonio im US-Bundesstaat Texas. Dabei saß Deen aber nicht nur für einzelne Songs am Schlagzeug, sondern absolvierte das komplette Konzert. Auch seine gewohnten Gesangsparts übernahm er wieder selbst. Nach Angaben, die Fans auf Setlist.fm zusammentrugen, sang Deen bei "Lights", "Keep on Runnin'" und "Precious Time" jeweils die Leadstimme. Bei "Just the Same Way" und "Anytime" teilte er sich den Leadgesang zudem mit Keyboarder Jonathan Cain. Damit meldete sich der Schlagzeuger deutlich schneller zurück, als es der vorzeitig abgebrochene Auftritt in Tulsa zunächst vermuten ließ. Dort hatte er die Bühne wenige Tage zuvor schon nach einigen Liedern verlassen müssen. Was genau den medizinischen Zwischenfall ausgelöst hatte und unter welchen Beschwerden Deen litt, teilten weder er noch die Band bislang offiziell mit.

Gitarrist Neal Schon hatte Deens Rückkehr bereits am Freitag in den sozialen Medien angekündigt: "Deen geht es großartig. Kommt vorbei und helft uns, ihn wieder willkommen zu heißen! Eure Gebete haben wirklich geholfen." Nach seinem Comeback meldete sich auch Deen online bei seinen Unterstützern. "Vielen Dank euch allen für die überwältigende Liebe, Anteilnahme, guten Wünsche, Nachrichten und Textnachrichten in den vergangenen Tagen", schrieb er. Im Netz wurde unterdessen über eine mögliche Lungenentzündung spekuliert. Bestätigt ist diese Vermutung allerdings nicht, denn eine konkrete Diagnose wurde weiterhin nicht veröffentlicht.

Zuvor hatte Deen für große Sorgen bei seinen Fans gesorgt. Vor rund einer Woche hatte er beim Journey-Konzert in Tulsa einen medizinischen Notfall erlitten und musste schon kurz nach dem Start von der Bühne begleitet werden. Laut Tulsa World hatte die Band gerade einmal zwei Songs gespielt, als es zu dem Zwischenfall kam. Deen wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Bühne wandte sich Jonathan damals an das Publikum und bat um Unterstützung: "Es ist eine unglückliche Situation. Es tut uns sehr leid. Wir hoffen, dass es nur eine Verzögerung ist, aber bitte – es tut mir leid. Keine Sorge. Wir werden also sehen, wie sich das im weiteren Verlauf entwickelt." Außerdem sagte er: "Haltet alle eure Gebete für Deen Castronovo bereit. Danke." Nach einer kurzen Pause wurde das Konzert ohne Deen fortgesetzt. Am Schlagzeug sprang kurzfristig Steve Toomey ein, der Schlagzeugtechniker der Band.

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Imago Deen Castronovo von Journey beim Sweden Rock Festival 2024 in Sölvesborg

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Getty Images Journey bei ihrer 50th Anniversary Tour im Moody Center in Austin, Texas

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Getty Images Journey bei Rock in Rio: Neal Schon und Arnel Pineda auf der Hauptbühne im Olympiapark Rio 2016, September 2024

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Findet ihr, Deen Castronovo hätte nach seinem Notfall schon wieder das komplette Konzert spielen sollen? Ja – wenn die Ärzte grünes Licht geben, spricht nichts gegen sein Comeback. Nein – er hätte lieber noch eine längere Pause einlegen sollen. Vielleicht teilweise: Ein paar Songs wären fürs Erste genug gewesen. Ergebnis anzeigen