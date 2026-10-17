Ella Bleu kämpft gegen den Schatten von Papa John Travolta

Ella Bleu Travolta (26) will in Hollywood nicht länger nur als Tochter von John Travolta (72) wahrgenommen werden. Die 26-Jährige baut sich deshalb gleich in mehreren Branchen eine eigene Karriere auf: Sie arbeitet als Schauspielerin, veröffentlicht Musik und ist als Model aktiv. Der ganz große Durchbruch ließ bislang allerdings auf sich warten. Ihr jüngster Schritt in Richtung eines eigenen Namens führte sie nun nach Paris: Während der dortigen Fashion Week lief Ella für Miu Miu bei der Präsentation der Frühjahr-/Sommerkollektion 2027 über den Catwalk. Ein Familienfreund betonte gegenüber Daily Mail, wie ernst es der Nachwuchskünstlerin mit ihrem beruflichen Weg sei: "Ella möchte sich wirklich beweisen." Dabei kann sie auf die Rückendeckung ihres berühmten Vaters zählen. Der Schauspieler unterstütze die berufliche Eigenständigkeit seiner Tochter und habe den Modeauftritt in der französischen Hauptstadt laut einem Insider voller Stolz verfolgt.

Der Laufstegauftritt bescherte Ella zwar jede Menge Aufmerksamkeit – doch in den sozialen Medien hagelte es prompt auch Nepotismus-Vorwürfe. Einige Nutzer vermuteten, dass vor allem ihre berühmte Familie ihr die begehrte Chance verschafft habe. "Sie ist hübsch, aber sie ist kein Model. Nepotismus gewinnt wieder. Das nimmt qualifizierten Kandidaten nur Chancen weg", kritisierte ein User laut She Finds. Ein weiterer Nutzer nahm ihren Gang aufs Korn: "Es sieht aus, als würde sie durch ein Flughafenterminal laufen und nicht über einen Laufsteg." Ganz neu ist die Modewelt für Ella allerdings nicht. Bereits 2022 modelte sie für Karl Lagerfeld (†85), zwei Jahre später zierte sie das Cover des Hunger Magazine. In der Schauspielerei blieben passende Angebote laut dem Familienfreund bislang rar, zwei kommende Filme sollen ihr nun neue Türen öffnen. Am meisten liege Ella jedoch die Musik am Herzen. Die Resonanz auf ihre bisherigen Veröffentlichungen habe sie enttäuscht. Auch ihre geringe Aktivität im Netz erschwere es, ein größeres Publikum zu erreichen.

Schon in jungen Jahren musste Ella schwere Schicksalsschläge verkraften: 2009 starb ihr älterer Bruder Jett, 2020 verlor sie ihre Mutter Kelly Preston (†57). Die gemeinsame Trauer habe Ella und John noch enger zusammengeschweißt. "Es war nicht so, als wären ihre prägenden Jahre einfach gewesen, aber John war immer an ihrer Seite, und sie trauerten gemeinsam", berichtete ein Familienfreund der Daily Mail. Bei beruflichen Entscheidungen lasse der Hollywoodstar seiner Tochter inzwischen bewusst Freiraum: "John sieht, dass sie ihre Flügel ausbreitet, und er bestärkt sie darin." Nach Ellas Fashion-Week-Auftritt machte er seinen Stolz auch öffentlich. Unter einem Behind-the-Scenes-Video schrieb er laut Daily Mail: "Ich liebe das, Ella – und ich liebe dich! Dad!" Vater und Tochter arbeiten zudem zusammen. Bei Johns Regieprojekt "Propeller One-Way Night Coach" spielte Ella eine Flugbegleiterin. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie: "Mein Vater ließ mich an vielen kreativen Aspekten des Films teilhaben, was so schön war, und wir stützten uns gegenseitig mit Ratschlägen und besprachen alles miteinander."

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Getty Images John Travolta and Ella Bleu Travolta in Cannes für den Apple-Film "Propeller One-Way Night Coach"

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Getty Images Ella Bleu Travolta bei der After-Party der Miu Miu Womenswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Ella Bleu Travolta bei den Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles