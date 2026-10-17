Collin Gosselin erinnert kaum Gesichter seiner Geschwister

Collin Gosselin wurde durch die Realityshow "Jon & Kate Plus 8" schon als Kind berühmt. Heute hat der ehemalige Kinderstar allerdings zu einem Großteil seiner sieben Geschwister keinen Kontakt mehr. Anlässlich der Veröffentlichung seiner Memoiren "In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood" sprach er gegenüber Us Weekly nun offen über die schmerzhafte Entfremdung innerhalb seiner Familie. Immer wieder überlege er, sich bei seinen Brüdern und Schwestern zu melden. "Ich denke darüber nach, eine Nachricht zu schicken, einfach Kontakt aufzunehmen und zu fragen, wie es ihnen geht. Aber ... es ist einfach viel komplizierter als das", erklärte Collin. Die jahrelange Trennung habe inzwischen dazu geführt, dass ihm seine Geschwister beinahe wie Fremde vorkämen. Da er einen großen Teil seiner Jugend getrennt von ihnen verbracht habe, fehle mittlerweile jede persönliche Verbindung.

Wie tief die Entfremdung tatsächlich reicht, machte der 22-Jährige im Interview besonders deutlich. "Ich kann mich nicht daran erinnern, wie meine Geschwister aussahen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie sie klingen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie sie damals aussahen oder klangen. Ich meine, ich kann mich an nichts erinnern. Es ist, als würde ich sie nicht kennen", schilderte er. Auch über ihren heutigen Alltag wisse er kaum etwas. Welche Hobbys sie haben, wofür sie sich interessieren oder wie sie ihre Freizeit verbringen, sei ihm völlig unbekannt. Trotzdem denke er häufig an seine Geschwister und wünsche sich, irgendwann wieder mit ihnen sprechen zu können. Dass seine öffentlichen Vorwürfe gegen Mutter Kate Gosselin die familiäre Distanz möglicherweise weiter vergrößern, sei ihm bewusst. Seine Geschwister hätten jedes Recht, ihre Mutter zu lieben. Dennoch wolle Collin nicht über seine eigenen Erfahrungen schweigen. "Aber ich muss den Weg wählen, auf dem ich mich für andere einsetze, besonders nach allem, was ich durchlebt habe – ich muss diesen Weg wählen. Und deshalb werde ich nie aufhören, meine Wahrheit auszusprechen", betonte er.

Collin gehört gemeinsam mit Hannah, Aaden, Joel, Leah und Alexis zu den Sechslingen. Außerdem hat er zwei ältere Zwillingsschwestern, Mady und Cara. Gemeinsam mit ihren Eltern Kate und Jon Gosselin standen die acht Kinder von 2007 bis 2017 für die Realityshow "Jon & Kate Plus 8" vor der Kamera, die nach der Scheidung des Paares 2009 in "Kate Plus 8" umbenannt wurde. Im Alter von zwölf Jahren wurde Collin in einer psychiatrischen Einrichtung in Philadelphia untergebracht, wo er rund zwei Jahre verbrachte. Er behauptet, seine Mutter habe ihn einweisen lassen, um zu verhindern, dass er über mutmaßliche Misshandlungen spreche. Kate weist diese Vorwürfe zurück. Nach einem Interview ihres Sohnes im Jahr 2023 erklärte sie, Collin habe mehrere psychiatrische Diagnosen erhalten. Die stationäre Behandlung sei nach erfolglosen ambulanten Therapien zu seiner eigenen Sicherheit und zum Schutz der Familie notwendig gewesen. Nach seiner Entlassung zog Collin zu seinem Vater Jon, der das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht erhielt. Auch seine Schwester Hannah lebte fortan beim Vater, während die übrigen Geschwister bei Kate blieben.

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Imago Colin Gosselin nach den Schlagzeilen um Kate Gosselin, 26. September 2025

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Getty Images Kate Gosselin bei der NBCUniversal Winter TCA Tour 2015 in Pasadena, Kalifornien

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Instagram / collingosselin1 Collin Gosselin, Sohn von Kate Gosselin