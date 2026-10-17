Will er Beziehung zerstören? Ex Stefan kontert Iris' Vorwurf

Zwischen Iris Katzenberger (59) und ihrem Ex Stefan Braun herrscht derzeit dicke Luft. Die Realitybekanntheit hatte ihrem Verflossenen zuletzt vorgeworfen, ihr frisches Liebesglück torpedieren zu wollen. Ihr neuer Partner ist 31 Jahre alt – und genau deswegen soll Stefan nach Iris' Schilderung den Weg an die Presse gesucht haben. Dahinter vermutet sie den Versuch, ihr junges Glück zu zerstören. Stefan möchte diese Darstellung nicht auf sich sitzen lassen. In einer Instagram-Story reagierte er nun öffentlich auf Iris' Aussagen und wies sie entschieden zurück. Zu einem Repost ihrer Story schrieb er unmissverständlich: "Ich möchte gar nichts zerstören!!!" Damit stellte er klar, dass er weder gegen seine Ex noch gegen den neuen Mann an ihrer Seite vorgehen möchte.

Statt gegen das neue Paar zu schießen, schickte Stefan sogar Glückwünsche hinterher. "Im Gegenteil. Ich wünsche Dir / Euch von Herzen eine ganz wundervolle Zeit. Jeder hat es verdient, glücklich zu sein", hielt er in seiner Story fest. An der Diskussion, die sich rund um Iris' Beziehung entsponnen hat, möchte er sich nach eigenen Angaben nicht beteiligen. Den aus seiner Sicht unsinnigen Hate wolle er nicht mittragen, die entsprechenden Seiten habe er deshalb bereits blockiert. Für Stefan steht offenbar fest, dass er seine Kraft nicht in weitere öffentliche Streitigkeiten investieren möchte. Wie er seinen Followern erklärte, habe er selbst noch genügend Aufgaben zu bewältigen. Ein weiteres Nachtreten gegen Iris oder ihren Partner blieb in seinem Beitrag entsprechend aus.

Ein zentraler Punkt in dem nun öffentlich ausgetragenen Streit ist der Altersunterschied zwischen Iris und ihrem neuen Freund. Ihr Partner ist 31 Jahre alt und damit deutlich jünger als die Realitybekanntheit. Für Stefan ist dieser Umstand nach eigener Aussage allerdings kein Grund, die Beziehung abzulehnen. "Alter spielt doch nun heutzutage wirklich keine Rolle mehr, wenn man sich liebt", stellte er in seiner Story klar. Damit widersprach Stefan dem möglichen Eindruck, seine Reaktion auf Iris' neues Liebesglück könne mit dem Alter des Mannes zusammenhängen. Iris selbst hatte den Vorwurf zuvor öffentlich gemacht und damit die Diskussion ins Rollen gebracht. Ob sich die beiden nach diesem Schlagabtausch noch einmal zu dem Thema äußern werden, ist bislang offen.

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun im August 2023

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