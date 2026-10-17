Auszeit: Königin Mette-Marit meldet sich mit Foto zurück

Vier Monate nach ihrer Lungentransplantation hat sich Königin Mette-Marit (53) mit einem sehr persönlichen Lebenszeichen zurückgemeldet. Auf einem privaten Foto sitzt sie an einem Webstuhl und arbeitet konzentriert an ihrem Handwerk. Über den offiziellen Instagram-Account des norwegischen Königshauses beschreibt die dreifache Mutter, wie sehr ihr diese Beschäftigung während ihrer Auszeit hilft. "Wenn ich webe, kehrt Ruhe ein", schreibt Mette-Marit zu der Aufnahme. Das Handwerk schenke ihr Zeit und Raum für eine Auszeit. Anlass für die Botschaft ist die Wiedereröffnung der Ausstellung "Tråder i tid", auf Deutsch "Fäden der Zeit", in Königin Sonjas (89) Kunststall in Oslo. Eine Rückkehr auf die royale Bühne ist der Beitrag allerdings noch nicht: Mette-Marit will bis zum Sommer weiterhin keine offiziellen Termine wahrnehmen.

Die Schau war wegen der Hoftrauer nach dem Tod von König Harald V. (†89) im August vorübergehend geschlossen worden und kann seit dem 15. Oktober wieder besucht werden. Präsentiert werden historische Bildteppiche aus den königlichen Sammlungen, die in den Jahren zwischen 1899 und 1955 entstanden sind. In ihrem Instagram-Post geht die Royal auch darauf ein, was sie an der Arbeit am Webstuhl so schätzt: Die Zeit vergehe dabei langsamer und der Arbeitsprozess lasse sich schlicht nicht beschleunigen. Zugleich erinnert sie an die lange Tradition des Handwerks in Norwegen. Das Handwerk sei sowohl für Gegenstände des Alltags als auch für Kunstwerke genutzt worden. Bildteppiche hätten dabei über Generationen hinweg Geschichten festgehalten und kulturelles Erbe bewahrt. Mit ihrem persönlichen Foto verbindet die Königin somit ihre derzeitige Auszeit mit einer Ausstellung, die genau diese Bedeutung und Entwicklung des Webens in den Mittelpunkt rückt.

Nach der schweren Operation im Juni steht für Mette-Marit weiterhin die Erholung an erster Stelle. Deshalb hat sie sich für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Aufnahme an ihrem Webstuhl zeigt nun, womit sie in dieser Zeit zur Ruhe kommt und neue Kraft schöpft. In den Kommentaren reagieren zahlreiche Royal-Fans berührt auf das persönliche Foto und ihre Worte. Besonders positiv nehmen viele auf, dass ihre Genesung offenbar weiter voranschreitet. Seit dem Tod ihres Schwiegervaters König Harald im August trägt die frühere Kronprinzessin den Titel Königin von Norwegen. Trotz ihrer offiziellen Auszeit bleibt sie über den aktuellen Beitrag mit dem kulturellen Engagement des Königshauses verbunden. Zugleich gewährt sie ihren Followern einen seltenen Einblick in ihren Alltag nach der Lungentransplantation, ohne damit das angekündigte Ende ihrer mehrmonatigen Auszeit vorwegzunehmen.

Anzeige Anzeige

Imago Höflichkeitsbesuch in Oslo: Mette-Marit bei der Ankunft des belgischen Königspaars im Schloss

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo