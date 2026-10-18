Alexander Klaws lässt seinen Sohn Lenny sein "Ding machen"

Sollte Lenny später tatsächlich eine Karriere als Sänger oder Entertainer anstreben, könnte er dabei auf die volle Unterstützung seines Vaters Alexander Klaws (43) zählen. Nach dem gemeinsamen Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" sprach der Musiker gegenüber Schlager.de darüber, wie er seinen Nachwuchs begleiten möchte. Seine Erfahrungen aus dem Showgeschäft will er zwar weitergeben, eine Richtung vorgeben aber auf keinen Fall. Lenny solle sein eigenes "Ding" finden, eigene Erfahrungen sammeln und dabei auch Fehler machen dürfen. Besonders beeindruckt zeigte sich der Sänger davon, wie sehr sein Ältester durch den gemeinsamen Bühnenmoment gewachsen sei. "Er ist unfassbar gereift und ich will nicht sagen, erwachsen geworden, aber er ist erst neun. Das haut mich wirklich um", schwärmte Alexander im Gespräch mit dem Portal. Dass sein Sohn offenbar gerne im Rampenlicht steht, kommt für seinen Vater nicht überraschend.

Alexander verfolgt bei der Erziehung eine klare Linie: Er möchte seinen Sohn vor Fehlern und Schwierigkeiten bewahren, die er aus eigener Erfahrung kennt. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass Lenny manche Dinge selbst erleben muss und nicht jede Erfahrung durch väterliche Ratschläge ersetzt werden kann. "Mein Traum und mein Ziel ist es, Unterstützer zu sein und natürlich auch irgendwo meinen Erfahrungsschatz mit ihm zu teilen. Auch in der Hinsicht, dass ich ihn vor Dingen bewahren möchte. Aber das muss er auch selber erleben, weil das ist das, was die neue Generation formt", erklärte er. Und weiter: "Die Kleinen müssen auch irgendwie selber auf die Fresse fallen dürfen und Fehler machen dürfen. Da kann ich auf sie einreden, wie ich will. Hinterher bin ich der blöde Papa, der immer Nein gesagt hat, und das will ich nicht sein." Entscheidet sich Lenny eines Tages wirklich für das Musikgeschäft, würde sein Vater ihm verschiedene Wege aufzeigen: Social Media, YouTube, eine klassische Bewerbung bei Plattenfirmen oder auch eine Teilnahme an The Voice of Germany. Dort könne sich sein Sohn "mit Live-Gesang einem breiten Publikum zeigen".

Bühnenerfahrung bringt Lenny ohnehin schon mit. Bereits im Musical "Tarzan" stand er vor einem Publikum und verkörperte dort die junge Version der Titelfigur, während sein Vater den erwachsenen Tarzan spielte. Am 19. September folgte dann die Premiere im Fernsehen: In der "Giovanni Zarrella Show" traten Vater und Sohn erstmals gemeinsam in einer großen TV-Show auf und standen Seite an Seite auf der Bühne. Alexander selbst kennt das Geschäft seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im Jahr 2003 setzte sich Alexander Klaws mit gerade einmal 19 Jahren in der ersten Staffel von DSDS durch. In den darauffolgenden Jahren etablierte er sich als Sänger, Musicaldarsteller und Entertainer. Seine Erfahrungen möchte er seinem Sohn als Hilfestellung mit auf den Weg geben, die eigenen Entscheidungen soll Lenny jedoch selbst treffen.

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Getty Images Alexander Klaws, Schauspieler

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Imago Alexander Klaws mit Sohn Lenny Klaws bei der Aufzeichnung der Giovanni Zarrella Show in der Lokhalle Göttingen, 29.04.2026

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Getty Images Alexander Klaws, Sänger