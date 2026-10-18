Riley Keough mit Fakebabybauch am Set von "Die Alive"

Mit einer deutlich sichtbaren Babykugel spazierte Riley Keough (37) am Donnerstagnachmittag durch New York City – ein Anblick, der zunächst die Gerüchteküche zum Brodeln bringen könnte. Tatsächlich steckten dahinter jedoch keine Baby-News – es handelte sich schlicht um eine Attrappe für ihre neue Rolle. Die Schauspielerin stand in einer Latzhose für den kommenden Film "Die Alive" vor der Kamera. An ihrer Seite drehte ihre Kollegin Zoë Kravitz (37), die am Set in einer grauen Jacke, einer Jeans und mit einem roten Bandana im Haar zu sehen war. Sobald die Kameras pausierten, schien die Stimmung zwischen den beiden ausgelassen zu sein: Riley und Zoë plauderten und lachten gemeinsam mit Drehbuchautorin und Regisseurin Megan Park (40).

Worüber das Projekt genau handelt, verriet die Regisseurin bereits im Gespräch mit Deadline. Megan beschrieb "Die Alive" dort als einen Mix aus "Stepmom" und "Big Daddy". Im Fokus der Geschichte stehen demnach Themen wie Elternschaft, alternde Eltern, Liebe und Verlust. Für die Filmemacherin ist der Stoff besonders nah an ihrem eigenen Leben. "Es ist wirklich eine Geschichte, die meinem aktuellen Lebensabschnitt bisher am nächsten kommt", schilderte sie. Und weiter: "Sie fühlt sich auf eine Art persönlicher an, die mich begeistert, aber auch nervös macht. Hoffentlich bringt sie die Menschen zum lauten Lachen und auch zum Weinen, wenn wir es richtig hinbekommen." Damit orientiert sich die Regisseurin an ihrer üblichen Arbeitsweise, bei der sie bereits sehr persönliche Geschichten erzählte.

Dass die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen stimmt, hat einen simplen Grund: Riley und Zoë kennen sich ihr gesamtes Leben lang. Auch ihre Eltern waren gut miteinander befreundet, sodass die beiden schon seit Kindheitstagen miteinander verbunden sind. Vor der Kamera standen sie deswegen nicht zum ersten Mal gemeinsam – bereits 2015 wirkten beide in dem Actionfilm "Mad Max: Fury Road" mit. Für die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin ist "Die Alive" derweil nicht das einzige Projekt, das noch ansteht. Erst im September wurde sie bei Dreharbeiten mit Aaron Taylor-Johnson (36) gesichtet. Die beiden filmten damals intime Szenen für die kommende Netflix-Serie "Enigma Variations". Parallel zu den Dreharbeiten in New York hatte Riley vor zwei Monaten schon das nächste Projekt in der Pipeline. Wie Deadline damals berichtete, sollte sie im geplanten Glücksspiel-Drama "Advantage Player" die Hauptrolle übernehmen.

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Getty Images Riley Keough beim 79. Filmfestival von Cannes, Mai 2026

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Getty Images Zoë Kravitz bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Megan Park, Schauspielerin und Regisseurin, 2024