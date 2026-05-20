Darum legte Alexander Klaws eine längere Netzpause ein

Alexander Klaws (42) hat sich eine Auszeit gegönnt – und die verbrachte der Sänger fernab des Rampenlichts in Portugal. Nach einer bewussten digitalen Pause meldete sich der 42-Jährige jetzt mit emotionalen Worten auf Instagram zurück und erklärte seinen Fans, warum er zuletzt so still geworden war. "Ich bin etwas untergetaucht, um einiges zu verarbeiten, aber auch sehr viel vorzubereiten", schrieb er. An seiner Seite hatte er dabei seine engsten Freunde aus Kindheitstagen – Menschen, die ihn schon lange vor seinem Durchbruch als DSDS-Gewinner im Jahr 2003 kannten.

Portugal bezeichnet Alexander als seine "zweite Heimat" – und genau dort verbrachte der dreifache Vater wertvolle Tage, bevor es beruflich für ihn "in den Wilden Norden nach Bad Segeberg" weitergeht. Mit seinen langjährigen Weggefährten lud er die Batterien wieder auf. Die Verbindung zu diesen Männern sei trotz aller Veränderungen nie abgerissen, wie er betonte: "Seit über 35 Jahren gehen wir durch dick und dünn. Mal sieht man sich selten bis kaum, aber wenn wir uns sehen, ist es so, als wären wir nie getrennt gewesen."

Im Kreis seiner alten Clique könne er sich noch immer "wie der kleine Alex vor DSDS" fühlen, so der Musiker. Diese Bodenständigkeit scheint ihm wichtig zu sein – schließlich wurde er 2003 als erster Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" über Nacht zum Star. Seitdem ist er nicht nur als Sänger, sondern auch als Musicaldarsteller aktiv, unter anderem in Produktionen wie "Tarzan" und "Winnetou".

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Getty Images Alexander Klaws, April 2022

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Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws mit seinen besten Freunden in Portugal

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