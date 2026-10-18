Selma Blair zeigt sich nach ihrer Verhaftung wieder lächelnd

Nur wenige Tage nach ihrer Festnahme zeigte sich Selma Blair (54) wieder lächelnd in der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin hielt trotz des Vorfalls an ihrem geplanten Auftritt auf der Fanmesse 90s Con im US-Bundesstaat Connecticut fest und posierte dort gut gelaunt für ein Foto mit dem Influencer Brad Deiter, das dieser nun auf Instagram veröffentlichte. Zuvor hatte sie nach einem mutmaßlich gewaltsamen Zwischenfall auf einem Flug nach New York vor Gericht erscheinen müssen. Selma wird in zwei Fällen der Körperverletzung zweiten Grades vorgeworfen – vor Gericht plädierte sie auf nicht schuldig. Dass die vergangenen Tage nicht spurlos an ihr vorübergegangen sind, machte die Darstellerin auf der Messe allerdings selbst deutlich. "Mir geht es gut. Ich bin ein wenig nervös, aber mir geht es gut", sagte sie laut Page Six vor Ort.

Nach Darstellung der Polizei soll Selma nach einem mutmaßlichen medizinischen Notfall an Bord gewalttätig geworden sein. Demnach habe sie unter anderem Mitglieder des Flugpersonals, Polizisten und Pflegekräfte getreten oder gebissen. Ihr Team widerspricht in einem von People veröffentlichten Statement jedoch Teilen der bisherigen Berichterstattung. Die öffentliche Darstellung beruhe fast ausschließlich auf einer Polizeimeldung und einer zehn Jahre alten Schlagzeile. "Wir können jedoch einige Punkte richtigstellen, die bereits öffentlich verbreitet werden. Selma Blair erlitt während des Fluges einen medizinischen Notfall. Es gab keinen Versuch, die Tür des Flugzeugs zu öffnen. Selma hatte nicht die Absicht, jemandem zu schaden", heißt es in der Erklärung. Was genau an Bord geschah, sei bislang nicht vollständig geklärt. Selmas Team bittet deshalb darum, zunächst alle Fakten abzuwarten, bevor der Vorfall in der Öffentlichkeit oder vor Gericht abschließend beurteilt werde.

Selma lebt seit Jahren mit schweren gesundheitlichen Belastungen. Bei der Schauspielerin wurde 2018 Multiple Sklerose diagnostiziert. Ihr Team betont, dass sie trotz ihrer körperlichen Fortschritte weiterhin schlechte Tage habe und täglich Schmerzen ertragen müsse. Hinzu komme ein pseudobulbärer Affekt – eine neurologische Begleiterkrankung ihrer MS. Diese könne beeinflussen, wie ein medizinischer Vorfall auf Außenstehende wirke, die die Schauspielerin und ihre Krankheit nicht kennen. Wegen ihrer gesundheitlichen Situation reist die Filmdarstellerin nach Angaben ihres Teams mit einem Assistenzhund, der normalerweise ständig bei ihr bleibt. Im Zusammenhang mit dem Vorfall hätten die Behörden ihr das Tier jedoch abgenommen. Außerdem wehrt sich ihr Team gegen Behauptungen im Netz, die Darstellerin täusche ihre MS-Diagnose nur vor. "Was Selma in den Jahren seither körperlich leisten konnte, ist nichts weniger als ein Wunder", heißt es in der Erklärung.

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Getty Images Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026

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Imago Selma Blair bei der Leading Hotels of the World Accreditation Celebration in der Calamigos Ranch, Malibu

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Getty Images Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026