Nach Babypause: Sarah Zucker kehrt überraschend zurück

Nach ihrer monatelangen Babypause kehrt Sarah Zucker völlig überraschend auf die große Schlagerbühne zurück. In einer emotionalen Instagram-Story kündigte die Sängerin ein exklusives Konzert im Bürgerhaus Neuenhagen bei Berlin an. Dort wird die Schwester von Ben Zucker (43) am 20. November gemeinsam mit Promi-Kollegen wie Oli P. (48), den Farellos und Andreas Römer auftreten. Wer das Comeback der frisch gebackenen Mama miterleben möchte, muss allerdings schnell sein: Für die Fans wird der Termin die einzige Gelegenheit sein, die Musikerin in diesem Jahr noch einmal live zu erleben. Denn Sarah stellte unmissverständlich klar, dass es sich um ihren einzigen Bühnenauftritt für das gesamte Jahr 2026 handeln wird.

Das kleine Bühnenspektakel kommt durchaus unerwartet, schließlich hatte sich die Künstlerin erst wenige Wochen zuvor aus ihrer monatelangen Funkstille bei ihren Anhängern zurückgemeldet. Gemeinsam mit ihrem Partner Martin Werner wurde die Schlagersängerin im Frühjahr 2026 zum ersten Mal Mutter. Die magische Anfangszeit genoss die junge Familie abseits des Trubels in absoluter Seelenruhe. Erst am 1. Oktober bestätigte Sarah öffentlich, dass ihr Sohn auf der Welt ist. Mit niedlichen Aufnahmen aus dem Mutteralltag verzückte sie kurz darauf ihre Follower und wagt nun, nur rund sieben Wochen später, bereits den schnellen Schritt ins Rampenlicht.

Ob der Abend in Brandenburg zugleich den Startschuss für ein groß angelegtes Schlagercomeback im kommenden Jahr darstellt, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Bislang hat Sarah, die als gebürtige Schwäbin Anfang der 90er-Jahre mit ihrer Familie nach Berlin zog, weder zusätzliche Live-Termine noch eine Tour für 2027 bekannt gegeben. Die treue Anhängerschaft muss sich also wohl oder übel in Geduld üben, bevor feststeht, wann Sarah das nächste Mal auf einer Bühne zu sehen ist. Klar ist nur: An diesem einen Novemberabend gehört die Bühne ganz der frisch gebackenen Mama.

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IMAGO / STEINSIEK.CH Sarah Zucker, Juli 2025

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Instagram / sarah.zucker.musik Sarah Zucker mit ihrem Sohn

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Instagram / sarah.zucker.musik Sarah Zucker, März 2026