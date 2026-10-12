Priscilla Presley: Was wirklich hinter dem Riley-Zoff steckt

Seit dem Tod von Lisa Marie Presley (†54) halten sich hartnäckig Gerüchte über einen Zwist innerhalb der berühmten Musikerfamilie. Priscilla Presley (81) hat diese jedoch mehrfach zurückgewiesen. In einem Interview mit dem US-Magazin People im September 2025 stellte sie klar, dass es zwischen ihr und ihrer Enkelin Riley Keough (37) keine Reibungen gibt. "Riley und ich hatten nie ein Problem", sagte die Exfrau von Elvis Presley (†42). Die Auseinandersetzung, in der sie stecke, betreffe eine andere Person. Auch die Behauptung, sie und Riley seien nicht miteinander ausgekommen, wies sie zurück: "Riley und ich haben ein gutes Verhältnis. Das war immer so. Das war alles nur Publicity." People berichtete damals über die anhaltenden Gerüchte um das Verhältnis zwischen Großmutter und Enkelin, nachdem es nach Lisa Maries Tod Streit um deren Nachlass gegeben hatte.

Priscilla sprach auch über die schweren Schicksalsschläge, die ihre Familie in den vergangenen Jahren verkraften musste. Ihr Enkel Benjamin Keough (†27) nahm sich im Juli 2020 im Alter von 27 Jahren das Leben. Im Januar 2023 starb dessen Mutter Lisa Marie im Alter von 54 Jahren an den Folgen eines Dünndarmverschlusses, der durch Verwachsungen nach einer früheren Magenverkleinerung verursacht worden war. In einem Interview mit ABC News beschrieb Priscilla, wie sehr Lisa Marie unter dem Tod ihres Sohnes gelitten hatte. "Ben zu verlieren, war das Schwerste für sie", sagte sie. Er sei die Liebe ihres Lebens gewesen, sie habe ihn vergöttert und alles für ihn getan. Noch wenige Monate vor ihrem eigenen Tod habe Lisa Marie über ihren Sohn gesprochen und erzählt, wie sehr sie um ihn trauerte. Auch Priscilla selbst musste innerhalb weniger Jahre den Verlust ihrer Mutter, ihres Enkels und ihrer Tochter verkraften. "Es war unerträglich. Ich habe meine Mutter verloren, ich habe meinen Enkel verloren und dann habe ich meine Tochter verloren", erzählte sie.

Bei einem früheren Auftritt in Las Vegas hatte Priscilla bereits erklärt, wie sich das Familienleben seit dem Tod ihrer Tochter verändert hat. Die gemeinsamen Essen, bei denen früher alle zusammengekommen seien, gehörten inzwischen der Vergangenheit an. Lisa Marie habe die Familie zusammengehalten. Ihre Zwillingstöchter Harper (18) und Finley Lockwood (18) seien mittlerweile erwachsen und würden sich stärker auf ihre Freunde und eigenen Interessen konzentrieren. Dass sich die familiären Beziehungen dadurch verändert haben, sei jedoch kein Zeichen für einen Streit zwischen Priscilla und ihrer Enkelin Riley. Wie Priscilla auch gegenüber People betonte, verstehen sich die beiden weiterhin gut.

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Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough

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Getty Images Riley Keough und Priscilla Presley im Januar 2024

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Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough in Hollywood, Juni 2022