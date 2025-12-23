Nach Riley Keough nun auch John Travolta erstmals gesichtet

John Travolta (71) wurde kürzlich am Westchester County Airport in New York gesichtet, als er in einen Privatjet stieg, wie Bilder von Daily Mail belegen – der erste öffentliche Auftritt des Schauspielers seit den jüngsten Schlagzeilen. Im Rahmen einer Klage wurden spektakuläre Behauptungen über ihn und seine verstorbene Frau Kelly Preston (†57) aufgestellt. Die brisanten Anschuldigungen umfassen, dass die Schauspielerin Riley Keough (36), Enkelin von Elvis Presley (†42), angeblich Eizellen gespendet habe, damit das Paar ihren gemeinsamen Sohn Benjamin (15) bekommen konnte.

Die Ursprünge der Vorwürfe führen laut der Klage auf angebliche Äußerungen von Michael Lockwood, dem Ex-Mann von Lisa Marie Presley (†54), zurück, die dieser jedoch vehement bestreitet. Demnach habe Lisa Marie ursprünglich als Eizellspenderin dienen sollen, was angeblich aufgrund ihrer damaligen Drogenprobleme abgelehnt wurde. Stattdessen habe Riley im Jahr 2010, mit 20 Jahren, ihre Eizellen gespendet, was Benjamin, wenn die Behauptungen wahr wären, zu einem Urenkel von Elvis Presley machen würde. "Das klingt verrückt. Ich habe davon nichts gehört", sagte Michael gegenüber Daily Mail.

Offizielle Reaktionen von Johns oder Rileys Seite auf die neuen Gerichtsbehauptungen liegen bislang nicht vor, und auch medizinische Belege werden in den Unterlagen nicht vorgelegt. John, der im Jahr 1991 seine Kelly heiratete, verlor sie im Jahr 2020 an Krebs. Sohn Benjamin wächst seither weitgehend abseits des Rampenlichts auf. Riley hat sich als Schauspielerin einen Namen gemacht und führt seit 2015 eine Ehe mit Stuntman Ben Smith-Petersen (34). Über eine Leihmutterschaft hat das Paar zwei Kinder bekommen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: John Travolta, Riley Keough

Instagram / johntravolta John Travolta mit seinem Sohn Jett und seiner Frau Kelly

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen, Dezember 2023