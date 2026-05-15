Riley Keough umgeht Cannes-Dresscode mit transparentem Kleid

Mit einem hauchzarten Look hat Riley Keough (36) bei den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin erschien am 14. Mai auf dem roten Teppich zur Vorführung von "Parallel Tales" in einem fast vollständig transparenten Ensemble in zartem Rosé – und das, obwohl das Festival Outfits dieser Art eigentlich untersagt. Der Clou: Riley trug unter dem durchsichtigen Blazer und dem dazu passenden Rock ein beigefarbenes Set aus BH und Shorts, das sie gerade noch auf der richtigen Seite der Kleiderordnung hielt. Das Outfit stammt aus der Frühjahrskollektion von Chanel und besticht durch feine Perlenborten an den Rändern. Abgerundet wurde der Look mit Schuhen, ebenfalls von Chanel, und schlichten Accessoires.

Seit 2025 gelten in Cannes strenge Regeln für den roten Teppich: Nacktheit ist dort ausdrücklich verboten – ebenso wie besonders voluminöse Roben mit langen Schleppen, die den Gästefluss behindern könnten. Das Festival erklärte gegenüber The Hollywood Reporter, es gehe dabei "nicht darum, Kleidung an sich zu regulieren, sondern vollständige Nacktheit auf dem Teppich zu verbieten", und zwar in Einklang mit dem Rahmen des Festivals und dem französischen Recht. Von dieser Regelung war im vergangenen Jahr auch Halle Berry (59) betroffen: Sie musste ihr ursprünglich geplantes Kleid von Designer Gaurav Gupta kurzerhand gegen eine schwarz-weiß gestreifte Jacquemus-Robe tauschen. "Ich hatte ein wunderbares Kleid, das ich heute Abend nicht tragen kann, weil die Schleppe zu lang ist", erklärte sie damals gegenüber Variety. Stattdessen habe sie "einen Schwenk machen" müssen.

Riley ist als Enkelin von Elvis Presley (†42) aufgewachsen und hat sich längst einen eigenen Namen in der Filmbranche gemacht. Bekannt wurde sie einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Daisy Jones in der Hitserie "Daisy Jones & the Six". Privat ist die Schauspielerin seit 2015 mit dem australischen Stuntman Ben Smith-Petersen (34) verheiratet – zuvor datete sie den ein oder anderen Promi. Auf dem roten Teppich zeigt sie immer wieder eine Vorliebe für ausdrucksstarke, modisch mutige Auftritte.

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Getty Images Riley Keough bei der Premiere von "Parallel Tales", Mai 2026

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Getty Images Riley Keough beim 79. Filmfestival von Cannes, Mai 2026

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Getty Images Halle Berry auf der Bühne der 78. Filmfestspiele von Cannes