Angetrunkener Tommy Fury wohl von Halloween-Event verwiesen

Ein Besuch im Halloween-Themenpark Scare City nahe Chorley in der englischen Grafschaft Lancashire hat für Tommy Fury (27) Berichten zufolge ein unschönes Ende genommen. Der Boxer soll das Gelände am vergangenen Samstag gemeinsam mit Freunden besucht und dort für Unruhe gesorgt haben. Wie The Sun berichtet, habe Tommy im Laufe des Abends zunehmend betrunken gewirkt und sich gegenüber mehreren sogenannten Scare-Actors einschüchternd verhalten.

Auf Videoaufnahmen soll zu sehen sein, wie der ehemalige "Love Island UK"-Kandidat schwankend das Gelände betritt, sich vor einem als Clown verkleideten Darsteller aufbaut und schließlich dessen Maske küsst. Mehrere Mitarbeitende, unter ihnen viele Frauen, hätten sich durch sein Auftreten verängstigt gefühlt. Eine Mitarbeiterin namens Onyx behauptet gegenüber The Sun, Tommy sei auf sie losgegangen. Schließlich soll das Management den Realitystar gebeten haben, die Veranstaltung zu verlassen.

Ein Sprecher von Tommy stellt die Situation jedoch anders dar: Mehrere Angestellte hätten den Partner von Molly-Mae Hague (27) an diesem Abend auf sehr scherzhafte Weise zu einem Face-off aufgefordert, einige hätten ihm später geschrieben, wie schön es gewesen sei, ihn zu treffen. Scare City erklärt in einem Statement: "Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Scare-Actors haben für uns weiterhin oberste Priorität, und wir untersuchen den Vorfall weiter." Was sich vor Ort genau abspielte, bleibt angesichts der unterschiedlichen Schilderungen bislang unklar.

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Getty Images Tommy Fury, Boxer und Realitystar

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Getty Images Tommy Fury, Sportler

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