Cruz Beckham löscht pikantes Geburtstagsfoto seiner Jackie

Cruz Beckham (21) nahm den Geburtstag seiner Freundin Jackie Apostel zum Anlass, seine Follower mit besonders persönlichen Einblicken in die Beziehung teilhaben zu lassen. Auf Instagram veröffentlichte der Musiker eine Bildergalerie mit insgesamt neun Aufnahmen, die vor allem private Momente der beiden zeigen. Dazu schrieb er seiner Liebsten: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe." Die Schnappschüsse zeigten das Paar beim Kuscheln, in innigen Umarmungen und bei gemeinsamen Albernheiten. Vor allem das letzte Bild hatte es jedoch in sich: Darauf posiert Cruz in einer knappen Badehose, während Jackie vor ihm sitzt und ihm lachend an den Po greift. Lange blieb dieser Schnappschuss nicht online – nach rund einer Stunde war er aus dem Beitrag verschwunden. Die Zeitung The Sun veröffentlichte das Foto nun jedoch und rückte es dadurch erst recht in den Mittelpunkt. Warum sich der Sohn von Victoria (52) und David Beckham (51) dazu entschied, das Bild nachträglich zu löschen, ist nicht bekannt.

Der später gelöschte Schnappschuss stammt aus dem Sommer 2025. Damals verbrachten Cruz und Jackie gemeinsam mit Cruz' Eltern Victoria und David sowie seinen Geschwistern Harper (15) und Romeo (24) Zeit auf der Familienjacht Seven vor Capri. Den aufmerksamen Followern entging die auffällige Aufnahme in der Geburtstagsgalerie jedoch nicht. "Das letzte Bild", kommentierte ein User auf Instagram und setzte ein lachendes Emoji dahinter. Auch weitere Nutzer reagierten amüsiert auf den Schnappschuss, der humorvoll und intim zugleich wirkte. Ihre Reaktionen konnten jedoch nicht verhindern, dass Cruz das Foto kurz darauf wieder aus dem Post verschwinden ließ. Die übrigen acht Bilder mit den liebevollen und lustigen Paarmomenten ließ er hingegen weiterhin online.

Cruz und Jackie lernten sich bei der gemeinsamen Arbeit in einem Tonstudio kennen. Aus der kreativen Zusammenarbeit entwickelte sich zunächst eine enge Freundschaft, bevor die beiden schließlich ein Paar wurden. Inzwischen gilt Jackie als fester Bestandteil des Beckham-Clans, wie auch die öffentliche Gratulation von Cruz' jüngerer Schwester zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag, Jackie!!! Ich liebe dich so, so sehr! Danke, dass du immer für mich da bist – du bist der liebste und herzlichste Mensch, den ich kenne", schrieb Harper auf Instagram. Gemeinsame Auftritte mit der Familie sind für das Paar somit keine Seltenheit, wie zuletzt auch die gemeinsamen Urlaubsbilder bewiesen, von denen eines nun für besondere Schlagzeilen sorgte.

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel beim MLS Cup Final 2025 im Chase Stadium in Fort Lauderdale

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Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel, Sänger

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham im November 2024