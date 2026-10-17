Nicolas Cage bereut verpasste Golfzeit mit Sean Connery

Nicolas Cage (62) bereut bis heute, eine besondere Gelegenheit mit seinem verstorbenen Freund Sean Connery (†90) verpasst zu haben. Bei einem Spotlight-Panel auf der New York Comic Con erinnerte sich der Schauspieler daran, dass Sean ihn einst mehrfach zum Golfspielen eingeladen hatte. Doch Nicolas schlug das Angebot jedes Mal aus. Seine freie Zeit verbrachte er damals lieber auf seinem Boot und beim Angeln. Für den Golfplatz blieb schlichtweg keine Zeit. Heute blickt der Hollywoodstar anders auf diese Entscheidung. Schließlich hätte er nicht nur Zeit mit seinem Freund verbringen, sondern den Sport auch direkt von ihm lernen können. "Bis heute habe ich das Gefühl, dass ich sein Angebot hätte annehmen und Golf spielen lernen sollen", erklärte Nicolas. Damit zählt die versäumte gemeinsame Golfzeit zu den Erinnerungen, die ihn auch Jahre nach Seans Tod noch beschäftigen.

Nicolas und Sean hatten sich bei den Dreharbeiten zum Actionfilm "The Rock" kennengelernt, der 1996 in die Kinos kam. Aus der Zusammenarbeit entwickelte sich eine enge persönliche Freundschaft, die weit über das Set hinausging. "Er war sehr väterlich. Er war jemand, den ich als Freund betrachtete. Wir waren Freunde. Ich besuchte ihn bei ihm zu Hause", beschrieb Nicolas das Verhältnis. Die gemeinsamen Dreharbeiten waren für Nicolas etwas Besonderes. Gegenüber Entertainment Tonight schwärmte er damals: "Er war einer meiner Helden. Als Kind sah ich mir seine Filme an und dachte: 'So sollte ein Mann sein.' Mit ihm zu arbeiten, war also definitiv ein Traum."

Sean starb im Jahr 2020 im Alter von 90 Jahren. Nicolas, der bald einen Film mit Emilio Sakraya (30) drehen wird, würdigte ihn anschließend in einem Statement als seinen "größten Lehrer im Kino" und erinnerte an die Eigenschaften, die ihn besonders beeindruckt hatten. "Ich bewunderte Sean so sehr. Am glücklichsten war ich, wenn ich mit ihm arbeitete – seine Weisheit, Bescheidenheit und extreme Ehrlichkeit haben mich geleitet, seit ich ihn kennengelernt habe", erklärte Nicolas damals. Der Einfluss des Schotten auf den "Con Air"-Darsteller reicht sogar bis in dessen Kindheit zurück. 2016 erzählte Nicolas in einem Interview, er habe "James Bond – 007 jagt Dr. No" gemeinsam mit seinem Vater in einem Autokino gesehen. Schon damals habe er gewusst, dass er so sein wollte wie Sean. Dieser Eindruck habe großen Anteil daran gehabt, dass er sich später selbst für die Schauspielerei entschied. Jahrzehnte später durfte Nicolas mit seinem Idol vor der Kamera stehen. Die Bewunderung für Sean verwandelte sich am Set schließlich in eine langjährige persönliche Verbindung.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sean Connery und Nicolas Cage

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Getty Images Nicolas Cage bei der Weltpremiere von Prime Videos "Spider-Noir" in New York City

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Getty Images Sean Connery, Schauspieler