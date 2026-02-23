Nicolas Cage brilliert im ersten "Spider-Noir"-Trailer

Nicolas Cage (62) kehrt ins Marvel-Universum zurück und übernimmt die Hauptrolle in der neuen Amazon-Serie "Spider-Noir". Der erste Trailer zur kommenden Produktion zeigt den "Ghost Rider"-Star als Ben Reilly, einen vom Pech verfolgten Privatdetektiv im New York der 1930er-Jahre, wie auf kino.de zu lesen ist. Was niemand weiß: Reilly ist der einzige Superheld der Stadt und wird schon bald dringend gebraucht, um Verbrecher zu jagen. Die Serie startet am 27. Mai 2026 exklusiv auf Prime Video und wird direkt mit allen acht Episoden veröffentlicht. Neben Nicolas sind auch Brendan Gleeson (70), Jack Huston (43), Li Jun Li, Lamorne Morris und weitere Schauspieler in der Produktion zu sehen.

Für Nicolas, der gerade mit dem neuen Netflix-Psycho-Schocker "Longlegs" in aller Munde ist, ist "Spider-Noir" bereits der fünfte Superhelden-Einsatz seiner Karriere. Nach den "Ghost Rider"-Filmen, "Astro Boy" und "Kick-Ass" schlüpft er nun erneut in die Rolle des Spider-Noir, den er bereits in den Animationsfilmen "Spider-Man: Into the Spider-Verse" und "Spider-Man: Across the Spider-Verse" synchronisiert hatte. Diesmal verkörpert der "Renfield"-Star die beliebte Figur jedoch leibhaftig. Die Serie stammt von den Showrunnern Oren Uziel und Steve Lightfoot und bietet den Zuschauern eine besondere Option: Sie können zwischen einer Farbversion und einer Schwarz-Weiß-Version wählen.

Die Reaktionen der Fans auf den ersten Trailer fielen auf YouTube durchweg begeistert aus. "Nicolas Cage als Spidey ist einfach nur große Klasse", schwärmte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Ich finde es großartig, wie Nicolas Cage Spider-Noir zunächst bloß als kleine Rolle übernommen hatte und ihn nun in einer ganzen Serie verkörpert. Habe seine Version in den Animationsfilmen geliebt." Ein weiterer Fan zeigte sich besonders beeindruckt: "Das ist so abgefahren. Ich glaube, kein anderer Schauspieler in Nicolas Cages Alter wäre dazu in der Lage, Spider-Man zu spielen, aber da ist er. Ich freue mich für ihn." Der oscarprämierte Publikumsliebling wurde in den späten 1980er Jahren berühmt. Bereits 1987 gelang ihm der internationale Durchbruch mit der Komödie "Mondsüchtig" (Original: Moonstruck).

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Supplied by LMK/ Action Press Nicolas Cage in "Renfield"

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler