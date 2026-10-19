Antonio Cipriano nun bereit für Hauptrolle in "Off Campus 3"

Antonio Cipriano (26) ist inzwischen bereit, als John Logan in Off Campus eine größere Rolle zu übernehmen. Wegen der veränderten Reihenfolge der Romanadaption muss sich der Schauspieler darauf allerdings noch gedulden. Die zweite Staffel basiert nicht auf Elle Kennedys zweitem Band "The Mistake", in dem John und Grace Ivers im Mittelpunkt stehen, sondern zunächst auf dem dritten Buch "The Score". Johns Liebesgeschichte dürfte deshalb frühestens in einer möglichen dritten Staffel erzählt werden. Gegenüber Elite Daily zeigte sich Antonio mit der Verzögerung dennoch zufrieden: "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt offiziell bereit bin, diese Hauptrolle zu übernehmen. Ich habe zwei Staffeln gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen und mich so zu fühlen, aber jetzt bin ich bereit, mich voll darauf zu konzentrieren."

Dass die Bücher für die Serie in einer anderen Reihenfolge adaptiert werden, habe Antonio bereits beim Vorsprechen gewusst. Inhaltlich kann er den Schritt nachvollziehen: Allie Hayes sei als enge Freundin der Hauptfigur Hannah Wells bereits in der ersten Staffel eingeführt worden. Grace Ivers und John Logan befänden sich dagegen in einer ganz anderen Ausgangslage und müssten dem Publikum erst nähergebracht werden. Auch das zusätzliche Jahr als Nebendarsteller habe ihm etwas gebracht. Belmont Cameli (28) und Ella Bright (19) hätten mit der ersten Staffel Schwung aufgebaut, während ihn auch Stephen Kalyn (28) und Mika Abdalla (26) als neues Hauptduo der zweiten Staffel mit ihrer Arbeit inspiriert hätten. Zwischen John und Grace soll sich zudem schon vor einer möglichen gemeinsamen Staffel eine erste Chemie andeuten. Beim Zusammenspiel mit India Fowler sei für ihn sofort klar gewesen, dass sie perfekt als seine Serienpartnerin passe, so Antonio.

Im Mittelpunkt der zweiten Staffel stehen Allie und Dean, gespielt von Mika und Stephen. Ihre zunächst geheim gehaltene Romanze bildet laut Buchvorlage den Kern der Handlung. Emotional soll es dabei deutlich turbulenter zugehen als in der ersten Staffel, während die lockere Dynamik zwischen den Freundinnen Allie und Hannah etwas in den Hintergrund rückt. Für Johns spätere Geschichte ergänzte die Serie die Vorlage außerdem um eine neue Figur: seine Schwester Jules. Als mittleres Kind sehe sich John, ähnlich wie er selbst, oft in der Rolle des Friedensstifters und als verbindendes Element innerhalb der Familie, erklärte Antonio gegenüber Elite Daily. Dieser familiäre Druck verschärft den inneren Konflikt der Figur zusätzlich. John muss sich fragen, ob er eine Karriere in der NHL verfolgen oder lieber zu Hause mehr Verantwortung für seine Angehörigen übernehmen soll.

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Getty Images Antonio Cipriano beim Amazon Upfront im Beacon Theatre in New York City, 11. Mai 2026

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Amazon Prime Allie und Dean in "Off Campus" Staffel 1