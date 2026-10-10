"Off Campus"-Star Belmont Cameli polarisiert bei Sportevent

Belmont Cameli (28) hat mit seinem Gastauftritt in Chicago nicht nur für Jubel gesorgt. Der Schauspieler führte am Mittwoch vor dem dritten ALDS-Spiel zwischen den Chicago White Sox und den Cleveland Guardians im Rate Field den zeremoniellen ersten Wurf aus. Doch nachdem zuvor ein "großer Name" angekündigt worden war, hatten viele Fans offenbar mit einem deutlich bekannteren Gast gerechnet. In den sozialen Medien fielen sogar Namen wie Ex-Präsident Barack Obama (65), Basketballlegende Michael Jordan (63) und Papst Leo XIV. (71). Alle drei haben einen engen Bezug zu Chicago und ließen die Erwartungen entsprechend steigen. Als schließlich der Off Campus-Star das Spielfeld betrat, reagierten etliche Anhänger nach den vielen Spekulationen enttäuscht. Der Wurf selbst rückte dadurch beinahe in den Hintergrund.

Auslöser für die Debatte war White-Sox-Reporter Scott Merkin. Er schrieb einen Tag vor der Partie auf X: "Es klingt danach, als würde beim morgigen Spiel ein großer Name den ersten Wurf machen. Es wurden keine Hinweise gegeben, also legt los." Weil die Formulierung viel Raum für Interpretationen gab, ließen viele Fans ihrer Fantasie freien Lauf. So wurden ebenfalls Mitglieder des White-Sox-Teams von 2005 genannt, das damals die World Series gewonnen hatte. Scott stellte anschließend auf X klar, wie seine Aussage gemeint gewesen sei: "Das sollte präzisiert werden: Mir wurden keine Hinweise darauf gegeben, wer es ist. Deshalb habe ich gesagt, legt los." Ganz ohne Bezug zu Chicago war die Wahl allerdings nicht. Belmont wuchs nämlich in einem Vorort von Chicago auf.

Belmont gehört 2026 zu den großen Schauspielentdeckungen des Jahres. Seinen hohen Bekanntheitsgrad verdankt er vor allem seiner Hauptrolle in der Prime-Video-Serie "Off Campus". In der ersten Staffel verkörpert er den Studenten und Eishockeyspieler Garrett. Im Fokus der Handlung steht dessen Liebesgeschichte mit der Musikerin Hannah, die von Ella Bright (19) gespielt wird. Der Erfolg der Serie wirkt sich mittlerweile jedoch nicht nur auf seinen Promistatus, sondern auch auf seine Finanzen aus. Wie der Schauspieler selbst bestätigte, erhält er für die zweite Staffel eine höhere Gage.

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Getty Images Belmont Cameli bei Prime Videos Obsessed Fest Pre-Reception in Los Angeles, Juni 2026

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Getty Images Belmont Cameli nach dem First Pitch vor Spiel drei der ALDS in Chicago, 2026

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Getty Images Bei den MTV VMAs in Los Angeles: Ella Bright und Belmont Cameli am Peacock Theater, September 2026