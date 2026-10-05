Tiffani Thiessen freut sich über Belmont Camelis Erfolg

Belmont Cameli (28) ist derzeit in aller Munde – und eine ehemalige Kollegin freut sich ganz besonders über seinen Erfolg. Tiffani Thiessen (52) sprach im Interview mit Us Weekly über den Durchbruch ihres früheren "Saved by the Bell"-Co-Stars, der mit seiner Rolle in der Prime-Video-Serie Off Campus praktisch über Nacht zum gefeierten Star wurde. Während des kurzlebigen Revivals der Kultserie hatten die beiden zwar nicht besonders viele gemeinsame Szenen, wie die Schauspielerin erzählte. Sein Talent sei ihr damals aber trotzdem schon aufgefallen. "Es ist ziemlich unglaublich. Allerdings ist es überhaupt nicht überraschend", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Für Tiffani bestätigt sich damit ein Eindruck, den sie bereits am Set gewonnen hatte. In "Saved by the Bell" gehörte Belmont als Jamie Spano, dem Sohn von Jessie Spano, zur neuen Generation der Highschool-Clique.

Die Entwicklung ihrer jüngeren Weggefährten mitzuerleben, berührt die Schauspielerin sichtlich. "Es ist interessant, diese Kinder aufwachsen zu sehen", sagte sie. Das Gefühl kennt sie auch aus ihrem Privatleben: Zu Hause lebt sie mit einem Teenager und einem Kind im Tween-Alter. Auch bei ihrem aktuellen Projekt ist die Schauspielerin wieder von jungen Kollegen umgeben: Am Set der Serie "Coven Academy" arbeitet sie mit Darstellern im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Sie beantworte deren Fragen, gebe ihnen Ratschläge und bewundere vor allem ihre Arbeitsmoral. Gleichzeitig betonte sie, dass sie selbst genauso viel von den Nachwuchstalenten lernen könne.

Mit seiner Rolle als Garrett Graham in "Off Campus" wurde Belmont innerhalb kürzester Zeit zu einem gefragten Gesicht. Seinen Alltag habe der plötzliche Popularitätsschub bislang allerdings kaum verändert, wie der Schauspieler im Interview mit V-Man erklärte. Am deutlichsten merke er seinen neuen Bekanntheitsgrad an den gestiegenen Zahlen in seiner Handy-App. Für Tiffani hat die Freude über seinen Werdegang zudem eine persönliche Seite. Sie selbst stand bereits als junge Darstellerin für "Saved by the Bell" vor der Kamera und weiß daher, wie es sich anfühlt, früh im Rampenlicht zu stehen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tiffani Thiessen und Belmont Cameli

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Getty Images Tiffani Thiessen im November 2023

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"