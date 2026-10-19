Fame-Fighting-Arzt zeigt ungesehene Szenen nach den Kämpfen

So bekommen die Zuschauer die Stars von Fame Fighting normalerweise nicht zu sehen! Nach den Boxkämpfen ging es für die Teilnehmer direkt zur medizinischen Untersuchung – und genau diese Momente teilte der Ringarzt nun auf Instagram. In mehreren ungeschönten Videos gewährt der Mediziner einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Reality-Boxevents. Beim sogenannten Medical Checkout überprüfte er unmittelbar nach den Duellen den Gesundheitszustand der Kämpfer und hielt dabei auch ihre ersten Reaktionen mit der Kamera fest. Zu sehen sind unter anderem Eric Sindermann (38), Nelly Noire, Gabriela Alves, Tommy Pedroni (31), Brenda Brinkmann (23), Aleksandar Petrovic (35), Luigi Birofio (27) und Laurenz Pesch (25). Die Aufnahmen zeigen, wie unterschiedlich die Realitystars ihre Kämpfe verarbeiten: Während einige sichtlich mitgenommen sind, vor Erschöpfung kaum noch Kraft haben oder sogar weinen, können andere ihre Freude über den Sieg kaum zurückhalten.

Besonders emotional wird es bei Eric und Nelly: Beide können ihre Tränen während der medizinischen Untersuchung nicht zurückhalten. Gabriela wirkt dagegen überraschend munter, obwohl sie zuvor durch einen Knockout verloren hatte. "Mir ging's die ganze Zeit gut", betont sie vor der Kamera. Auch Tommy, Brenda und Aleksandar haben nach ihren Siegen allen Grund zum Strahlen. Ganz anders sieht es bei Gigi aus. Nach seiner Niederlage muss sich der Realitystar direkt auf eine Liege legen und vom Ringarzt behandeln lassen. Seine Mutter bleibt dabei an seiner Seite und versucht, ihm Mut zu machen. Doch auch sein Gegner Laurenz hat der Kampf offenbar einiges abverlangt. Obwohl er als Sieger aus dem Ring ging, wirkt er noch benommen und muss sich ebenfalls hinlegen. "Der Kampf hat ihn sichtbar viel Kraft gekostet", erklärt der Mediziner auf Instagram.

Dabei hatten sich Gigi und Laurenz vor ihrem Aufeinandertreffen noch einen heftigen Schlagabtausch geliefert – allerdings abseits des Boxrings. Beim Medical Checkout ist von den vorherigen Spannungen jedoch nichts mehr zu merken. Nur wenige Meter voneinander entfernt liegen die beiden Realitystars auf ihren Behandlungsliegen und versuchen, sich von den Strapazen ihres Duells zu erholen. Ob Sieger oder Verlierer, spielt in diesem Moment offenbar keine Rolle mehr. Die Videos der Kämpfer zeigen damit eine ganz andere Seite des sonst so actionreichen Boxevents. Statt Provokationen, Jubelschreien und Siegerposen stehen plötzlich Erschöpfung, Emotionen und die Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer im Mittelpunkt.

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Imago Laurenz Pesch bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen

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Imago Luigi Birofio bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen