Kein Einlass bei Fame Fighting: Jetzt äußert sich Alex Molz

Bei Fame Fighting 4 trafen am Samstagabend zahlreiche Realitystars aufeinander – doch für Alexander Molz (31) endete der Besuch bereits vor dem Eingang. Der Schauspieler wollte seine Ex-Freundin Hati Suarez vor ihrem Kampf gegen Nelly Noire überraschen und ihr mit einem großen Blumenstrauß seine Unterstützung zeigen. Dafür erschien er am Presse- und VIP-Eingang der Veranstaltungshalle. Allerdings machten ihm die Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung: Alexander wurde der Zutritt verweigert. Während sich im Inneren bereits zahlreiche bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Welt tummelten, musste er draußen bleiben. Gegenüber Promiflash erklärte der ehemalige Partner von Hati nun, weshalb sein Überraschungsbesuch scheiterte. "Ja, egal. Ich stand auf keiner Liste", stellte er knapp klar. Offenbar fehlte sein Name auf der Gästeliste, weshalb er trotz seiner guten Absichten nicht in die Halle gelassen wurde.

Besonders begeistert zeigte sich Alexander von der Situation am Einlass nicht. Im Gespräch machte er seinem Ärger mit wenigen Worten Luft: "Kein Plan. Das ist mir auch zu blöd. Total unangenehm." Offenbar hatte er auch keine Lust, länger mit den Verantwortlichen zu diskutieren oder auf eine mögliche Lösung zu warten. Damit fiel die geplante Überraschung für seine ehemalige Partnerin ins Wasser. Eigentlich hatte Alexander Hati vor ihrem großen Boxkampf mit Blumen eine Freude machen und ihr persönlich viel Erfolg wünschen wollen. Doch dazu kam es nicht. Statt eines Wiedersehens hinter den Kulissen musste der Hobbyboxer unverrichteter Dinge gehen – und der mitgebrachte Blumenstrauß erreichte seine vorgesehene Empfängerin zumindest an diesem Abend nicht persönlich.

Alexander und Hati gehen schon seit einiger Zeit getrennte Wege. Dennoch wollte Alexander seiner ehemaligen Partnerin mit einem Blumenstrauß offenbar eine Freude machen. Während Alexander vor der Veranstaltungshalle auf Einlass hoffte, stand für Hati drinnen ein wichtiger Abend an: Bei "Fame Fighting 4" stieg sie gegen ihre Rivalin Nelly Noire in den Boxring – und gewann das Duell. Das Event lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche bekannte Gesichter aus der deutschen Reality-TV-Szene an, die entweder selbst kämpften oder ihre Kollegen anfeuerten. Alexander hatte sich offenbar vorgenommen, Hati vor ihrem Auftritt persönlich Mut zu machen. Ob sie von seinem gescheiterten Überraschungsbesuch und den mitgebrachten Blumen überhaupt etwas mitbekam, ist bislang nicht bekannt.

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Imago Alexander Molz bei der Premierenfeier von RTL2 "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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Imago Alexander Molz und Hati Suarez bei Fame Fighting in Köln, Juni 2026

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RTL Alex Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026