Fame Fighting 4: Alex' Überraschung für Hati platzt vor Ort

Mit einem Blumenstrauß in der Hand wollte Alexander Molz (31) am 17. Oktober nun offenbar für eine emotionale Überraschung sorgen: Bei Fame Fighting plante er, seiner Ex-Partnerin Hati Suarez vor ihrem Kampf gegen Nelly Noire den Rücken zu stärken. Doch daraus wurde nichts. Wie Promiflash erfuhr, wurde ihm am VIP- und Presseeingang der Veranstaltungshalle der Zutritt verwehrt. Statt seine geplante Überraschung persönlich zu überbringen, musste Alexander zunächst draußen bleiben, während drinnen die letzten Vorbereitungen für den Kampfabend liefen.

Hati selbst schien von dem Vorfall nichts mitzubekommen. Sie trat wie geplant gegen Nelly in den Ring und ging sogar als Siegerin aus dem Duell hervor. Bereits kurz vor ihrem Auftritt hatte sie gegenüber Blitzlichtgewitter auf die Frage nach einem möglichen Besuch von Alexander eine klare Ansage gemacht: "Ich brauche heute Konzentration. Fokus, Fokus, Fokus. Alle Leute, die mir irgendwie was angetan haben dieses Jahr, das brauche ich nicht." Ob Alexander seiner Ex die mitgebrachten Blumen später doch noch überreichen konnte, ist bislang unklar. Auf eine Nachfrage von Promiflash zu dem Vorfall reagierte er bisher nicht.

Alexander und Hati waren bis vor Kurzem noch gemeinsam im Sommerhaus der Stars zu sehen. Während der Dreharbeiten zerbrach ihre Beziehung. Dennoch hatte Alexander seiner Ex vor "Fame Fighting" öffentlich den Rücken gestärkt und sich siegessicher gezeigt. "Natürlich. Sie wird gewinnen. Sie wird 100 Prozent gewinnen", erklärte er gegenüber Promiflash und ergänzte: "Sie ist wie ich. Sie ist eine Löwin. Sie kämpft sich durch das Leben. Sie hat nie was anderes gemacht." Ob es nach dem Event noch zu einem persönlichen Kontakt zwischen den beiden kam, bleibt also offen.

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Imago Alexander Molz bei der Premierenfeier von RTL2 "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026