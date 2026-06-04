Wollen Josy und Gunnar Freimuth ein zweites Partner-Tattoo?

Mehr als ein Jahr nach den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Love Is Blind Germany sind Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth nach wie vor ein Paar – und haben das Anfang des Jahres mit einem gemeinsamen Partner-Tattoo besiegelt. Nun hat Promiflash die beiden gefragt, ob ein zweites Motiv folgen soll. Die Antworten der beiden fallen dabei ziemlich eindeutig aus.

Gunnar gibt sich in der Sache klar: "Ich glaube, es wird weder ein zweites Partner-Tattoo noch ein Tattoo geben. Geplant ist zumindest nichts", sagt er gegenüber Promiflash. Josy schließt sich dem zumindest für ein weiteres Partner-Tattoo mit Gunnar an: "Kein Partner-Tattoo. Vielleicht mit einer besten Freundin oder einer guten Freundin oder so." Den ersten gemeinsamen Tattoo-Termin hätten die beiden übrigens fast verpasst – die Entscheidung für das Motiv fiel dem Paar nach eigener Aussage damals auch nicht allzu schwer. "Das war gar nicht so lange überlegt und direkt gemacht. Dabei soll es erst mal bleiben", so Josy.

Bei ihrem Partner-Tattoo hatten sich die beiden etwas Bedeutungsvolles ausgesucht: Beide tragen am Unterarm zwei sich überlappende Pods, die an die berühmten Kabinen aus "Love Is Blind Germany" erinnern – also genau jenen Ort, an dem Josy und Gunnar sich kennengelernt und ineinander verliebt hatten, ohne sich vorher je gesehen zu haben.

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokufilms "Poldi" im RheinEnergieStadion

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

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