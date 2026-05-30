Diese Tipps geben Josy & Gunnar "Love Is Blind"-Kandidaten

Josefina und Gunnar Freimuth lernten sich in der zweiten Staffel von Love Is Blind Germany kennen – und aus dem TV-Experiment wurde echte Liebe. Inzwischen sind die beiden verheiratet und blicken auf eine bewegte Zeit zurück: Die Dreharbeiten liegen mittlerweile mehr als ein Jahr zurück. Im Interview mit Promiflash haben die beiden Realitystars jetzt verraten, was sie künftigen Teilnehmern des Formats mit auf den Weg geben würden.

Gunnar hat dabei vor allem einen Rat: nicht zu viel nachdenken. "Nicht verkopfen. Locker rangehen ist sehr leicht gesagt, aber das hilft halt. Also am besten reingehen, ohne große Ziele, ohne große Erwartungen und einfach mitnehmen", erklärte er gegenüber Promiflash. Josy ergänzt das mit einem Tipp, der eher aufs Bauchgefühl setzt: "Ich glaube, wenn es sich irgendwie nicht nach einem Rollercoaster oder einer Achterbahn anfühlt, dann ist es richtig."

Bei "Love Is Blind Germany" lernen sich die Kandidaten ausschließlich über Gespräche kennen – ohne sich vorher zu sehen. Erst nach einer möglichen Verlobung treffen sie zum ersten Mal aufeinander. Das Konzept soll beweisen, ob echte Liebe auch ohne äußerliche Eindrücke entstehen kann. Für Josefina und Gunnar ging das Experiment offensichtlich auf: Die beiden führen ihr gemeinsames Leben heute als Ehepaar, haben sogar ein Partnertattoo und sind in den sozialen Medien aktiv.

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

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Netflix "Love is Blind: Germany"-Kandidatin Josy

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