"Love Is Blind": So läuft es bei Josy und Gunnar Freimuth

Mehr als ein Jahr nach den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Love Is Blind Germany verraten Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth, wie es heute um ihre Beziehung steht. Im Gespräch mit Promiflash geben die Realitystars ein ehrliches Update aus ihrem Eheleben. Josy erzählt, dass die vergangenen Wochen besonders intensiv gewesen seien, weil sie sich erst vor Kurzem einer Operation unterziehen musste. Gerade in dieser Phase seien die beiden noch enger zusammengerückt.

Auf die Frage, wie es ihnen heute geht, antwortet Gunnar offen: "Das ist eine große Frage, aber ich würde sagen, es läuft gut", sagte er im Gespräch mit Promiflash. Josy wird noch deutlicher: "Es läuft sehr gut. Klar, man hatte auch mal eine Krisenzeit, aber jetzt gerade läuft es super. Ich hatte gerade eine OP. Und das ist irgendwie voll schön, dass man so eng zusammen ist. Und Gunnar unterstützt mich zu 1000 %", erklärte sie im Interview. Zu den vergangenen Tagen ergänzt Gunnar: "Es war eine spannende Zeit. Es ist jetzt zwei Wochen her. Für beide anstrengend. Aber natürlich hilft man da, wo man kann", sagte der Realitystar und fügte hinzu: "Wir nerven uns trotzdem nicht."

Kennengelernt haben sich Josy und Gunnar bei "Love Is Blind Germany", wo sie sich in den berühmten Pods ineinander verliebten, ohne sich anfangs sehen zu können. Aus dem TV-Experiment ist inzwischen eine Ehe geworden, die die beiden auch in ihren Social-Media-Auftritten offen mit ihren Followern teilen. Dort geben sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Paar, zeigen gemeinsame Ausflüge oder gemütliche Momente zu Hause. Für viele Zuschauer der Kuppelshow gehören sie damit zu den Gesichtern, die man auch nach dem Finale weiterverfolgt. Durch ihre offene Art lassen Josy und Gunnar ihre Community an Höhen und Herausforderungen teilhaben und zeigen, wie ihr Leben nach dem Ende der Dreharbeiten weitergeht.

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

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