Partnertattoo: So reagierte Josy & Gunnar Freimuths Familie

Bei Josefina und Gunnar Freimuth geht die Liebe nach "Love Is Blind Germany" unter die Haut: Anfang des Jahres haben sich die Realitystars ein Partnertattoo stechen lassen – über ein Jahr nach den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Datingshow. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden jetzt, wie ihre Familien auf den Liebesbeweis reagiert haben – und damit hat das Paar offenbar selbst nicht gerechnet.

Gunnar verrät im Interview, dass es keinerlei kritische Stimmen gegeben habe. "Alle eigentlich positiv, überraschenderweise", fasst der Netflix-Star die Reaktionen zusammen. Die Angehörigen hätten das Tattoo zwar neugierig beäugt, aber insgesamt gelassen reagiert. Josy schildert, dass es zunächst erstaunte Ausrufe wie "Oh mein Gott, als ob" gegeben habe, bevor die Stimmung schnell in entspanntes "ja, irgendwie cool" umgeschlagen sei. Danach sei das Thema in der Familie rasch wieder abgeebbt. Gunnar bringt es auf den Punkt: Für ihre Liebsten war der gemeinsame Körperschmuck am Ende "gar nicht so spannend", wie viele vielleicht erwarten würden.

Für Josy und Gunnar hat das Tattoo dennoch eine besondere Bedeutung. Die beiden lernten sich in den Pods von "Love Is Blind Germany" kennen, bevor sie sich zum ersten Mal gegenüberstanden. Auf Social Media hatten die Turteltauben bereits gezeigt, wie sie sich Seite an Seite am Unterarm tätowieren lassen. Die kleinen Pods, die sich bei ihnen überlappen, erinnern das Paar an den ungewöhnlichen Beginn ihrer Beziehung im Datingexperiment. Neben ihrer gemeinsamen TV-Vergangenheit teilen die zwei auch ihren Alltag als Social-Media-Stars und geben ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Eheleben.

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Imago Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi", Mai 2026

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Netflix Gunnar und Josy, "Love Is Blind: Germany"-Paar

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Instagram / _yoursjosy Josy und Gunnar Freimuth, ehemalige "Love Is Blind Germany-Kandidaten

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