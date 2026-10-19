Schon gewusst? Sänger James Blunt hieß früher anders

James Blunt (52) kam nicht als James Blunt zur Welt: Geboren wurde der Sänger als James Hillier Blount – erst für seine Musikkarriere legte er sich die vereinfachte Schreibweise seines Nachnamens zu. Doch das ist nicht die einzige Überraschung in seiner Vita. Bevor der Brite mit Songs wie "You're Beautiful" und "Goodbye My Lover" weltweit die Charts eroberte, trug er Uniform. Sechs Jahre lang diente der 52-Jährige in der britischen Armee. Zwischen 1996 und 2002 diente James Blunt beim britischen Militär, wie The Sun berichtet. Seine Ausbildung absolvierte er an der angesehenen Royal Military Academy Sandhurst, wo er auf seine spätere Laufbahn als Hauptmann vorbereitet wurde. Dabei übernahm er auch Aufgaben im Umfeld der britischen Königsfamilie: 2002 stand er am Sarg der Queen Mum (†101) Ehrenwache.

Unter seinem damaligen vollständigen Namen Lieutenant James Hillier Blount war der Musiker zudem in der Zeit nach dem Kosovokrieg als britischer Soldat stationiert, so The Sun. 2002 zog er dann endgültig einen Schlussstrich unter seine Militärkarriere und widmete sich ganz der Musik. Nur zwei Jahre später erschien sein Debütalbum "Back to Bedlam" – und veränderte sein Leben grundlegend. Die Platte machte ihn international bekannt, gehörte zu den meistverkauften Alben der 2000er-Jahre und zählt bis heute zu den größten Verkaufserfolgen der britischen Chartgeschichte. Seit seiner Zeit beim Militär hat James Blunt eine beeindruckende Karriere hingelegt. Mittlerweile steht bereits sein achtes Studioalbum in den Startlöchern: "Airplane Mode" soll am 6. November dieses Jahres erscheinen, so The Sun. Mehr als 20 Jahre nach seinem Abschied von der Armee ist der Brite längst ein etablierter Name in der Musikwelt und füllt als Sänger große Bühnen.

Neben seiner Vergangenheit als Soldat bringt James noch ein weiteres Talent mit, das deutlich seltener Thema ist: Er war ein erfolgreicher Skifahrer. Wie The Midweek Observer berichtet, belegte er 1999 bei einem Riesenslalom den neunten Platz – und das unter insgesamt 135 Teilnehmern. Bereits ein Jahr später knüpfte er an diesen Erfolg an und wurde Riesenslalommeister des Royal Armoured Corps. Kurz darauf endete seine Zeit bei der Armee, und der gebürtige Brite startete unter dem Künstlernamen James Blunt seine Laufbahn als Musiker. Vom Armeeoffizier, der einst bei einer königlichen Trauerzeremonie Ehrenwache hielt und auf der Skipiste Erfolge feierte, entwickelte sich James Blunt zu einem erfolgreichen britischen Sänger.

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Getty Images Sänger James Blunt bei den GQ-Awards 2019

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Getty Images James Blunt im September 2022

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Getty Images Sänger James Blunt, 2017