So süß gratuliert Motsi Mabuse ihrer Schwester Oti zum Baby

Motsi Mabuse (45) platzt fast vor Stolz: Die Tänzerin hat jetzt allen Grund zur Freude, denn ihre jüngere Schwester Oti Mabuse (35) erwartet erneut Nachwuchs. Auf Instagram verkündeten Oti und ihr Ehemann Marius Lepure, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist – begleitet von liebevollen Familienfotos, auf denen die werdenden Eltern gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter strahlen. Unter dem Beitrag ließ es sich auch Motsi nicht nehmen, die frohe Nachricht öffentlich zu feiern. Mit einem herzlichen Kommentar zeigte die Let's Dance-Jurorin nun, wie groß ihre Vorfreude auf den Familienzuwachs ist.

"Plot twist… Wir dachten, wir hätten schon alle Hände voll zu tun, aber das Leben hatte noch größere Pläne. Baby Nr. 2 kommt zur Tanzparty dazu, und unsere Herzen (und unser Zuhause) werden bald noch viel voller", schrieb Oti zu ihrem Instagram-Post. Schwester Motsi reagierte prompt und schrieb begeistert: "Wir lieben euch. Herzlichen Glückwunsch. Je größer, desto besser." Neben Motsi übermittelten auch zahlreiche weitere "Let’s Dance"-Kolleginnen und -Kollegen ihre Glückwünsche an die werdenden Zweifacheltern. Darunter Ekaterina Leonova (39), Isabel Edvardsson (43), Zsolt Sándor Cseke (38), Christina Hänni (36) und Jorge González (58), der seine Botschaft mit roten Herz-Emojis versah.

Oti und Marius lernten sich laut RTL beim Showtanz in Deutschland kennen und heirateten 2014. Ihr erstes Kind kam im Jahr 2023 zur Welt und nun darf sich die Familie über weiteren Zuwachs freuen. Ihr Privatleben halten die beiden allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen weder Namen noch Gesicht ihres Kindes. Umso besonderer wirkt nun der neue Einblick, mit dem sie ihre Fans an diesem familiären Familienmoment teilhaben lassen.

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RTL / Stefan Gregorowius Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

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Imago Motsi und Otlile Mabuse zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff" am 30.06.2017 in Köln

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Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann Marius Lepure im September 2024