Günther Jauch kennt plötzlich seine eigenen Regeln nicht

Seit Jahrzehnten moderiert Günther Jauch (70) Wer wird Millionär? – doch nun bringt ihn ausgerechnet eine Regel seiner eigenen RTL-Show aus dem Konzept. In der aktuellen Ausgabe sitzt Kandidatin Claudia Vogt-Schiffner auf dem Ratestuhl und holt sich bei der 16.000-Euro-Frage Hilfe aus dem Publikum. Peter Pick aus Aschaffenburg springt als Zusatzjoker ein, liegt richtig und darf sich über 500 Euro freuen. Als der Moderator ihm anschließend rät, sich doch selbst einmal als Kandidat zu bewerben, winkt Peter ab: Nach seinem Gewinn als Zusatzjoker dürfe er zwei Jahre lang nicht erneut teilnehmen. Damit hat Günther offenbar nicht gerechnet. "Das wusste ich nicht", gibt er sichtlich verblüfft zu. Von einer solchen Sperrfrist hat der Quizmaster nach eigener Aussage noch nie gehört – und will der Sache sofort auf den Grund gehen.

Peter verweist auf die Teilnahmebedingungen, die sowohl bei der Anmeldung als auch auf der Eintrittskarte festgehalten sind. Günther lässt die Angelegenheit daraufhin von seinem Team hinter den Kulissen prüfen. Zunächst heißt es, Zusatzjoker dürften so oft wiederkommen, wie sie möchten. Doch im Studio regt sich Widerspruch: Zuschauer melden sich zu Wort und reichen dem Moderator eine Eintrittskarte als Beweis. Darauf steht schwarz auf weiß, dass eine Person innerhalb von zwölf Monaten nur einmal als Zusatzjoker dabei sein darf – und dass sich diese Frist nach einem Geldgewinn sogar auf 24 Monate verlängert. Peter hat also recht, die Auskunft der Redaktion war falsch. Günther nimmt das Durcheinander mit Humor und scherzt über bereits mündlich ausgesprochene "Entlassungen". Sein selbstironisches Fazit: "Diese Sendung ist eine Ruine." Zum Schluss fragt er nur noch: "Haben wir das geklärt?"

Für Günther ist es nicht der einzige kuriose Moment der vergangenen Tage. Erst kurz zuvor erlebte der Moderator im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" eine ungewöhnliche Situation. Gleich drei Kandidaten, die jeweils 32.000 Euro erspielt hatten, lehnten es geschlossen ab, noch einmal zur Auswahlfrage anzutreten. Der Grund: Sie hätten dafür ihren bereits sicheren Gewinn aufs Spiel setzen müssen. Bei einer Rückkehr auf den Ratestuhl wären ihnen nämlich lediglich 7.000 Euro garantiert gewesen. Das Risiko wollte niemand eingehen.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator