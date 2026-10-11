Drogenfahnder erlebt bei WWM aufregendsten Tag seines Lebens

Marcel Seiderer hat einen Tag erlebt, der ihm wohl lange in Erinnerung bleiben wird. Der Polizeibeamte aus Oberhaching, der vor allem in der Drogenfahndung tätig ist, trat in der "3-Millionen-Euro-Woche" von Wer wird Millionär? an und erspielte sich insgesamt 65.000 Euro. Damit sicherte er sich den höchsten Gewinn der gesamten Sendungswoche. Doch das Glück war an diesem Tag noch nicht aufgebraucht: Direkt nach der Finalshow, die Ende August in Hürth bei Köln aufgezeichnet wurde, machte seine Verlobte Franziska einen Schwangerschaftstest. Dieser fiel positiv aus – die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. "Ich habe an einem Tag 65.000 Euro gewonnen und erfahren, dass ich Vater werde. Besser geht es nicht", freute sich der 38-Jährige laut Merkur.

Dass Franziska überhaupt einen Schwangerschaftstest machte, hatte einen ungewöhnlichen Grund. Hinter den Kulissen hatte Mitkandidatin Astrid Baus aus ihrer Hand gelesen und dem Paar baldigen Nachwuchs vorausgesagt – eine Prognose, die sich wenig später tatsächlich bewahrheitete. "Dieser Tag war der aufregendste meines Lebens", berichtete der Kandidat. Auch in der Show lief es für den Polizisten gut: Zunächst erspielte er sich 64.000 Euro, die er im Finale noch einmal riskierte. Moderator Günther Jauch (70) sicherte ihm dafür vorab 15.000 Euro zu. Anschließend beantwortete Marcel die 50.000-Euro-Frage richtig und steigerte seinen Gewinn damit auf insgesamt 65.000 Euro. Eigentlich war das Geld für die geplante Hochzeit gedacht. Durch die Schwangerschaft haben die beiden ihre Pläne jedoch angepasst: Zunächst soll der Gewinn in die Vorbereitungen für das Baby fließen, die Hochzeit wird dafür etwas verschoben.

Dass Marcel überhaupt auf dem Ratestuhl landete, hat er seiner Partnerin zu verdanken. Franziska, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet und als Diensthundeführerin im Einsatz ist, hatte ihn heimlich bei "Wer wird Millionär?" angemeldet. Die beiden hatten sich sechs Jahre zuvor während eines gemeinsamen Einsatzes bei einer Rauschgiftabsuche kennengelernt. Schon bei seinem ersten Auftritt in der Quizshow spielte ihre Liebesgeschichte eine Rolle: Damals war Marcel als Ersatzkandidat und Zusatzjoker dabei und hatte den Verlobungsring bereits im Studio. Kurz darauf reiste das Paar nach Marokko, wo er um ihre Hand anhielt. In der Spezialwoche traten Kandidaten aus verschiedenen Generationen an. Wer in den Vorrunden mindestens 16.000 Euro erspielte, durfte im Finale um bis zu drei Millionen Euro spielen. Der Rekordgewinn blieb allerdings auch diesmal unangetastet.

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RTL / Stefan Gregorowius Marcel Seiderer, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"