"Bares für Rares": Diamantschmuck erzielt dreifachen Preis

Mit kleinen Erwartungen angereist, mit dicker Brieftasche wieder gefahren: Monika und Kurt aus der Schweiz haben bei Bares für Rares eine große Überraschung erlebt. Die beiden legten Horst Lichter (64) geerbte Ohrringe und eine passende Brosche auf den Tisch – Schmuck, der vermutlich um 1930 entstanden ist und einst Monikas Urgroßmutter gehört haben soll. Ihr Wunschpreis fiel dabei recht bescheiden aus: 400 bis 500 Euro sollten es für beide Stücke zusammen sein. Expertin Wendela Horz sah das allerdings völlig anders.

Bei der Expertise ging Wendela ins Detail. Der Schmuck sei frühestens um 1920 entstanden, wahrscheinlicher aber um 1930. Hinweise auf das Alter lieferten unter anderem die Achtkantdiamanten der Ohrringe sowie die Altschliffdiamanten und die älteren Diamantrosen der Brosche. Verarbeitet wurden demnach 750er- und 585er-Gold sowie Platin. Dazu kommen rund drei Karat Saphire und etwa zwei Karat Diamanten. Allein der reine Goldankaufswert liege grob bei 600 Euro und damit bereits über Monikas ursprünglicher Preisvorstellung. Wegen der hochwertigen Materialien und der verarbeiteten Edelsteine taxierte Wendela das Set schließlich auf rund 1.500 Euro. Im Händlerraum ging es dann zur Sache: Das Bieten startete bei 800 Euro, mehrere Interessenten mischten mit und trieben den Preis Schritt für Schritt nach oben. Bei 1.500 Euro war schließlich Schluss – und der Deal perfekt.

Zuvor sorgte auch schon eine Vase für ein regelrechtes Bieterduell: Werner und Bernd aus Schleswig-Holstein brachten eine knallbunte Glasvase mit dem Modellnamen "Grenadine" mit in die Sendung. Der Entwurf stammte von Gianni Versace (†50), gefertigt wurde das Stück 2000 in aufwendiger Murrinenglas-Technik. Eine eingeritzte Signatur und der Originalaufkleber lieferten die Belege gleich mit. Der Experte taxierte die Vase zwar "maximal" auf 1.700 Euro, doch im Händlerraum ging es richtig rund. Denn die beiden hatten auf mindestens 1.500 Euro gehofft, gestartet wurde bei 1.000 Euro. Dann schraubten die Händler den Preis immer weiter hoch: 1.500, 1.600 – und am Ende sogar 2.000 Euro.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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