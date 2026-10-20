"Gefahr ist zu groß": Sommerhaus-Paar bricht freiwillig ab

Achtung, Spoiler!

Kurz vor dem großen Finale kommt es im Sommerhaus der Stars in Bocholt zu einem unerwarteten Abgang: Laura Parrinello und Nico Legat (28) verlassen die Show freiwillig. Der Grund sind starke Schmerzen in Lauras Wade. Wie in Folge neun zu sehen ist, kann sich die Kandidatin zuletzt nur noch humpelnd fortbewegen und ihren Fuß kaum noch belasten. Eine Teilnahme am Spiel "Ich komm nicht Leiter", bei dem die Paare Strickleitern erklimmen und gleichzeitig Fragen beantworten müssen, kommt für sie deshalb nicht mehr infrage. Angesichts der körperlichen Herausforderung zieht Nico die Reißleine: "Das geht nicht. Die Gefahr ist zu groß." Da seine Freundin kaum noch auftreten kann, trägt er sie kurzerhand vom Spielfeld. Wenig später verkünden die beiden den übrigen Bewohnern, dass sie die Show aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen werden.

Im Wohnzimmer macht Nico die Entscheidung offiziell: "Gesundheitlich müssen wir das Ding hier verlassen." Damit ist für das Paar auch die Chance dahin, in den letzten Tagen noch um den Titel "Promipaar des Jahres" zu kämpfen. Allerdings stößt die Begründung nicht bei allen Mitbewohnern auf Verständnis. Einige zweifeln an der Darstellung der beiden und vermuten, dass Laura und Nico dem wachsenden Druck entkommen wollen oder die Beschwerden als taktischen Vorwand nutzen. "Ich finde es scheiße, dass sie das als Ausrede nehmen können", erklärt Ferry Pall (32). Michelle Daniaux bezeichnet den Auszug sogar als "Schmierentheater". Auch Kathy Hartlieb hat ihre Zweifel und findet, es wirke, als wollten die beiden regelrecht aus dem Sommerhaus fliehen. Der freiwillige Auszug hat zudem Folgen für den weiteren Spielverlauf: Das geplante Exit-Duell wird abgesagt, sodass Ginger Costello (40) und Lukas Reiter nicht mehr um ihren Verbleib kämpfen müssen.

Schon in der vergangenen Folge hatten Laura und Nico im Haus für mächtig Wirbel gesorgt. Bei der Nominierung brach Nico ein festes Versprechen gegenüber der Allianz um Ferry Pall und stimmte nicht wie vereinbart gegen Ginger und Lukas. Stattdessen gab er Anna Lisson und Tano Milingi seine Stimme. Seinen Wortbruch verteidigte Nico offen: "Ich bin so ein Mensch, ich gehe immer nach Instinkt. Ich muss an meinen eigenen Arsch denken." Einen Teil der Verantwortung schob er dabei auch auf Laura und erklärte, sie habe den Ausschlag für seine Entscheidung gegeben. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Ferry war außer sich vor Wut und stellte klar: "Also wirklich noch mal bewiesen, dass man euch nicht trauen kann." Im Einzelinterview legte er nach: "Du schiebst es auf deine Frau, auf die süße Laura? […] Wann hast du dir je von deiner Frau reinreden lassen?"

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RTL / Grellert / Werner "Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert Nico Legat und seine Freundin Laura, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

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RTL Nico Legat und Laura im "Sommerhaus der Stars" 2026

RTL Ferry Pall, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2026