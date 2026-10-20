Nach Lell-Zoff macht Gedeon Burkhard klar Schiff

Nach ihrem gemeinsamen Aus bei Promi Big Brother scheint zwischen Gedeon Burkhard (57) und Christian Lell (42) weiterhin keine Versöhnung in Sicht zu sein. Die beiden Promis mussten den Container kurz vor dem großen Finale am selben Abend verlassen. Bereits während ihrer Teilnahme waren sie immer wieder heftig aneinandergeraten. Auch bei ihrem anschließenden Auftritt in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" war die angespannte Stimmung deutlich zu spüren. Im exklusiven Interview mit Promiflash macht Gedeon nun klar, dass er kein Interesse daran hat, die Streitigkeiten mit dem ehemaligen Fußballprofi noch einmal aufzuarbeiten. "Es gibt nichts, was da zu besprechen wäre. Ich bin da auch sehr unemotional mit der ganzen Geschichte", stellt der Schauspieler deutlich klar. Besonders Christians Umgang mit seinen Mitmenschen habe ihn gestört. "Aber eigentlich ging es mir darum: Meine Beobachtung, wie er mit anderen Menschen umgeht und welche Emotionen er bei anderen Menschen auszulösen bereit ist, ohne Rücksicht auf Verluste – das ist etwas, womit ich sehr schwer umgehen kann", erklärt Gedeon.

Schon zu Beginn ihrer gemeinsamen Zeit im Container habe Christian sich ihm gegenüber auf eine Weise verhalten, die Gedeon missfallen habe. Später habe der Schauspieler außerdem erfahren, wie der Ex-Fußballer in seiner Abwesenheit über ihn gesprochen und gemeinsame Situationen dargestellt habe. Seine Kritik richte sich allerdings nicht ausschließlich gegen Christians Verhalten ihm selbst gegenüber. Vor allem dessen Umgang mit den anderen Bewohnern und insbesondere den Frauen im Haus sei für ihn problematisch gewesen. Gleichzeitig zeigt sich der "Kommissar Rex"-Star selbstkritisch, wenn er auf seine eigene Reaktion zurückblickt. "Dummerweise habe ich sehr emotional reagiert. Mir wäre lieber gewesen, ich hätte das nicht im Affekt gemacht, sondern hätte die Ruhe bewahren können und das mit ihm zivil besprechen und ihm meine Meinung sagen können, dass ich sein Verhalten den Frauen gegenüber einfach nicht in Ordnung fand. Das ist etwas, woran ich arbeiten muss", räumt Gedeon gegenüber Promiflash ein. Rückblickend hätte er seine Kritik also lieber in einem ruhigen Gespräch geäußert, anstatt sich von seinen Emotionen leiten zu lassen.

Dass Christian mit seinem Auftreten polarisierte, zeigte sich auch nach seinem Auszug. In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" wurde der ehemalige Fußballprofi von Moderator Jochen Bendel (58) mit kritischen Fragen zu seinem Verhalten im Container konfrontiert. Dabei unterbrach Jochen seinen Gesprächspartner mehrfach, sodass Christian teilweise kaum Gelegenheit hatte, seine Antworten zu Ende zu führen. Auf der Plattform X sorgte diese Gesprächsführung bei einigen Zuschauern für Unmut. Auch Gedeon hatte nach seinem Rauswurf bereits offen über seine schwierigen Momente in der Show gesprochen. Sieben aufeinanderfolgende Tage im Garten und ein Blutzuckertief hätten ihn sowohl körperlich als auch psychisch stark belastet. Besonders seine heftige Reaktion während des Butter-Streits mit Maurice Dziwak (28) bereute der Schauspieler im Nachhinein. Dennoch scheint für Gedeon festzustehen, dass er die Auseinandersetzungen mit Christian nicht noch einmal persönlich besprechen möchte.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Gedeon Burkhard und Christian Lell

Anzeige Anzeige

Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026