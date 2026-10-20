Sahara Rays (34) Ex-Freund enthüllt ihre letzten Nachrichten

Große Trauer um Sahara Ray: Das australische Model ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Wie die Daily Mail berichtet, soll eine Überdosis des starken Opioids Fentanyl zu ihrem Tod geführt haben. Kurz nachdem die Nachricht bekannt geworden war, meldete sich ihr Ex-Freund, Rapper Chris Miles, mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram zu Wort. Der Musiker veröffentlichte einen Screenshot ihres letzten Nachrichtenaustauschs aus dem September, in dem Sahara ihm noch zu seiner erfolgreichen Musikkarriere gratuliert hatte. Dazu richtete er bewegende Worte an seine frühere Partnerin. "Verdammt, Baby. Du hast dich so gut gemacht, @Sahara_Ray. Ich liebe dich in jedem Leben. Ich kann es nicht glauben, wow, was zum Teufel. Deine Seele war so rein, aber Gott hat dir ein kaputtes Gehirn gegeben." Anschließend schrieb er: "Du hast es nicht verdient, so viel Schmerz durchzumachen. Es tut mir so leid. Es tut mir so, so leid. Es tut mir leid. Verdammt, was zum Teufel?" Den Beitrag mit den privaten Nachrichten löschte Chris allerdings wenig später wieder.

Auch danach brachte der Rapper seine Trauer weiterhin in den sozialen Medien zum Ausdruck. So veröffentlichte er kurz darauf ein unscharfes Foto einer Wand und kommentierte es mit den Worten: "Ich muss mich übergeben." Außerdem teilte Chris eine Galerie mit älteren Aufnahmen, die ihn und Sahara während glücklicherer Zeiten ihrer Beziehung zeigen. Besonders auffällig war dabei ein Foto ihrer aufeinander abgestimmten Tätowierungen. Auf dem Unterarm des Musikers steht der Satz "Sahara hat mich umgebracht", während sich das Model einst die Worte "Chris Miles hat mich gerettet" tätowieren ließ. Bereits im März 2023 hatten gemeinsame Instagram-Fotos des damaligen Paares für Besorgnis unter den Fans gesorgt. Auf einer der Aufnahmen posierte Sahara unter anderem mit einer Waffe. Chris erklärte damals allerdings, dass es sich lediglich um eine "falsche Waffe" gehandelt habe, wie die Daily Mail berichtet.

Nach der mutmaßlichen Überdosis soll Sahara zunächst in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert und dort künstlich am Leben erhalten worden sein. Berichten zufolge entschied ihre Familie am Sonntag schließlich, die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen zu lassen. Gegenüber TMZ bestätigten ihre Angehörigen anschließend den tragischen Verlust. "Sie ist gestern Abend im Krankenhaus im Kreis ihrer Familie gestorben." Weiter betonten sie: "Sie wurde so sehr geliebt." Die offizielle Todesursache wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Ebenso ist derzeit unklar, ob die mutmaßliche Überdosis versehentlich oder absichtlich erfolgte. Besonders tragisch: Erst wenige Monate vor ihrem Tod war Sahara zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Mutter Gretchen Bach erinnerte daran, wie sehr ihre Tochter ihre Familie, die Mode, das Surfen und vor allem ihre kleine Tochter Snow geliebt habe.

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Influencerin

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Instagram / chrismiles Sahara Ray und Chris Miles, Oktober 2026

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