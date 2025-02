Jalen Hurts feiert Super-Bowl-Sieg im TV mit Bierchen auf Ex

Nach ihrem Sieg beim Super Bowl gibt es für Jalen Hurts (26) und Saquon Barkley einiges zu feiern. Deshalb waren die beiden Footballprofis von den Philadelphia Eagles bei Latenight-Moderator Jimmy Fallon (50) in seiner "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" zu Gast – und der hatte direkt eine Challenge für die beiden. Gemeinsam mit der Offensive Line ihres Teams sollte eine Bierdose geext werden. Die Sportler stellten sich der Herausforderung mit Bravour. "Gratulation an die Super-Bowl-Champions. Jalen Hurts, Saquon Barkley, die Offensive Line der Philadelphia Eagles", rief Jimmy begeistert in die Kamera. Und die Jungs waren auch sichtlich stolz auf sich.

Über seine Gäste freute Jimmy sich offenbar besonders, denn er kündigte sie schon gewohnt humorvoll an: In einem Teaser auf Instagram ahmte er im Backstage-Bereich den Gang von Halbzeit-Performer Kendrick Lamar (37) nach und versuchte genauso cool zu sein wie der Rapper. Jalen und Saquon standen im Flur – und konnten darüber nur lachend den Kopf schütteln. Den Stolz auf ihren Sieg haben die beiden NFL-Stars sich aber auch mehr als verdient. Während des alles entscheidenden Spiels vergangenen Sonntag lieferten sie großartig ab und ließen den sonst so unantastbaren Kansas City Chiefs keine Chance auf den Sieg. Das Endergebnis lautete 22:40 für die Eagles.

Jalen und Saquon gehören zu den Stars des Teams und des Super Bowls. Vor allem Ersterer lieferte als Quarterback richtig ab und bekam sogar die Auszeichnung als Super Bowl MVP. Dabei war der Weg an die Spitze für den US-Amerikaner alles andere als leicht. Nach einer steinigen Karriere im College-Football war schon im Draft 2020 nicht ganz klar, ob Jalen überhaupt ausgewählt wird. Doch er hatte Glück und die Eagles nahmen ihn an 53. Stelle in der zweiten Runde. Obwohl er schnell zum Starting Quarterback avancierte, gab es immer wieder Kritik an seinem Stil: Fans warfen ihm vor, ein besserer Running Back zu sein, der einen ganz passablen Wurf hat. Dazu hat Jalen heute eine ganz klare Meinung. "Wenn mich der Hass zum Titel führt, dann – nur zu", betonte er nach seinem Super-Bowl-Sieg laut dem Sportportal Spox.

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Getty Images Jalen Hurts und Saquon Barkley beim Spiel der Philadelphia Eagles gegen die L.A. Rams, Januar 2025

