Hoppla: Megan Moroneys XXL-Flügel sorgen für Chaos bei VSFS

Bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 sorgte Megan Moroney (29) mit ihrem Auftritt für Aufsehen. Die Countrysängerin trat als musikalischer Act auf und trug dabei riesige pinkfarbene Federflügel. Die ausladenden Accessoires wurden auf dem Laufsteg offenbar zum Hindernis: Wie DailyMail berichtet, kamen die Federn gleich zwei Models gefährlich nahe und erschwerten ihnen den Weg. Eine der Frauen musste den Kopf deutlich zur Seite neigen, um eine Kollision zu vermeiden. Megan selbst schien von den Schwierigkeiten hinter ihrem Rücken nichts mitzubekommen. Sie setzte ihren Song unbeirrt fort. Neben ihr traten bei der Show auch Megan Thee Stallion (31), Katseye und Tate McRae (23) als musikalische Acts auf.

In den sozialen Medien blieb der Vorfall nicht unbemerkt und löste Kritik aus. Einige Zuschauer warfen Megan vor, mit ihren ausladenden Flügeln den Models auf dem Laufsteg im Weg gestanden zu haben. "Megan Moroney ist es egal, wie viele Models sie mit ihren Flügeln trifft oder verdeckt. Holt sie bloß nie wieder zurück", schrieb ein Nutzer auf X, wie DailyMail berichtete. Ein anderer fragte: "Wer bei klarem Verstand hat entschieden, Megan Moroney FLÜGEL zu geben?" Auch andere User diskutierten darüber, ob die Größe der Accessoires für den schmalen Laufsteg geeignet gewesen sei. DailyMail bat das Management der Sängerin um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Eine Antwort lag dem Bericht zufolge zunächst nicht vor.

Bereits vor der eigentlichen Show hatte die diesjährige Ausgabe für Diskussionen gesorgt. Einige Fans zeigten sich unzufrieden mit der Auswahl der Laufstegstars und kritisierten, dass Influencerinnen und Schauspielerinnen Plätze eingenommen hätten, die früher vor allem etablierten Supermodels vorbehalten gewesen seien. Seit ihrem Start im Jahr 1995 zählt die "Victoria's Secret Fashion Show" zu den prominentesten Laufstegereignissen überhaupt. Nach einer sechsjährigen Pause kehrte das Spektakel 2024 zurück. In früheren Ausgaben liefen zahlreiche bekannte Gesichter über den Catwalk, darunter Heidi Klum (53), Gisele Bündchen (46), Adriana Lima (45), Alessandra Ambrosio (45) und Romee Strijd (31). Die opulenten Flügel zählen zu den Markenzeichen der Show und wurden in der Vergangenheit vor allem von den Models selbst getragen.

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Getty Images Megan Moroney performt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Megan Moroney beim Victoria's Secret Fashion Show 2026 Event in Culver City

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Getty Images Megan Moroney beim Capital One JamFest des NCAA March Madness Music Festival in Indianapolis, 5. April 2026